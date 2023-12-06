В Белгороде к новогодним праздникам изменили цвета подсветки мостов

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
К Новому году в городе изменили цвет подсветки мостов, также праздничная подсветка появилась на аллеях в парке Победы и Народном бульваре.
На Соборной площади в Белгороде уже установили каркас 30-метровой ёлки. Сейчас рабочие обвешивают каркас искусственной хвоей и устанавливают иллюминацию. Отметим, что ёлку украсят 2,5 тысячи хвойных веток.
Также на площади установили световые арки и домики, украсили фасады театра и правительства. Помимо этого, новогодние украшения также развесили на деревьях. Новогодние украшения появились на входных группах в центральном парке и Белгород-арене.