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Published Сегодня, 17:30

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В Белгороде к новогодним праздникам изменили цвета подсветки мостов

В Белгороде к новогодним праздникам изменили цвета подсветки мостов

6 декабря 2023, 17:30
Фото: администрация Белгорода
На Соборной площади уже установили каркас ёлки, также оформили фасады зданий драмтеатра и регионального правительства. О подготовке города к праздникам рассказала администрация Белгорода.

К Новому году в городе изменили цвет подсветки мостов, также праздничная подсветка появилась на аллеях в парке Победы и Народном бульваре.

На Соборной площади в Белгороде уже установили каркас 30-метровой ёлки. Сейчас рабочие обвешивают каркас искусственной хвоей и устанавливают иллюминацию. Отметим, что ёлку украсят 2,5 тысячи хвойных веток.

Также на площади установили световые арки и домики, украсили фасады театра и правительства. Помимо этого, новогодние украшения также развесили на деревьях. Новогодние украшения появились на входных группах в центральном парке и Белгород-арене.

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#Город#Новый год#Украшения#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Мосты#Новогодние украшения
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