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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Шандалович рассказал, скольким многодетным семьям в Карели выделили квартиры

Шандалович рассказал, скольким многодетным семьям в Карели выделили квартиры

6 декабря 2023, 14:28
Фото: Midjourney
Глава Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович напомнил, что жителям Карелии, у которых родилось одновременно трое и больше детей, доступна программа по получению жилья.

Соответствующий закон был принят в 2019 году республиканским Законодательным собранием. Он дает возможность получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья, пишут karelinform.ru

Сообщается, что данной услугой воспользовались уже 8 карельских семей. Из бюджета Карелии на это выделили более 36 млн рублей.

Для подачи заявки следует обратиться в отделения центра социальной работы по месту жительства. Право на единовременную выплату имеет один из родителей, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении. Также необходимо быть гражданином РФ и проживать в Карелии.

Жильё должно быть куплено или построено только на территории Карелии и оформлено в собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению.

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