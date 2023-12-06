Шандалович рассказал, скольким многодетным семьям в Карели выделили квартиры

Для подачи заявки следует обратиться в отделения центра социальной работы по месту жительства. Право на единовременную выплату имеет один из родителей, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении. Также необходимо быть гражданином РФ и проживать в Карелии.