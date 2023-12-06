Шандалович рассказал, скольким многодетным семьям в Карели выделили квартиры

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Соответствующий закон был принят в 2019 году республиканским Законодательным собранием. Он дает возможность получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья, пишут karelinform.ru
Сообщается, что данной услугой воспользовались уже 8 карельских семей. Из бюджета Карелии на это выделили более 36 млн рублей.
Для подачи заявки следует обратиться в отделения центра социальной работы по месту жительства. Право на единовременную выплату имеет один из родителей, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении. Также необходимо быть гражданином РФ и проживать в Карелии.
Жильё должно быть куплено или построено только на территории Карелии и оформлено в собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению.