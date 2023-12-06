Результат удивил: белгородцам рассказали, в скольких дворах есть детские площадки

По данным ведомства, в 57,9% дворов также установлены спортивные площадки, на которых могут заниматься как дети, так и взрослые. У 87,2% многоквартирных домов есть парковочные места, у 84,3% — мусорные контейнеры, а 20,5% многоквартирных домов подключены к системе охраны придомовой территории.