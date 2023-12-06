Результат удивил: белгородцам рассказали, в скольких дворах есть детские площадки

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Белгородской области 94,8% дворов многоэтажек оборудованы детскими площадками, 72,8% из которых находятся в хорошем состоянии. Информацию у жителей региона узнал Белгородстат.
По данным ведомства, в 57,9% дворов также установлены спортивные площадки, на которых могут заниматься как дети, так и взрослые. У 87,2% многоквартирных домов есть парковочные места, у 84,3% — мусорные контейнеры, а 20,5% многоквартирных домов подключены к системе охраны придомовой территории.
Отметим, что Белгород набрал 67 баллов и занял 42-е место в рейтинге российских городов по качеству жизни в 2023 году. Его разместили в список городов с «достаточно высоким качеством жизни».