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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Детская площадка

Результат удивил: белгородцам рассказали, в скольких дворах есть детские площадки

6 декабря 2023, 12:01
Фото: 1MI
Детская площадка

В Белгородской области детскими площадками оборудованы 95% дворов многоэтажек

Специалисты Белгородстата опросили жителей региона и узнали, в каких дворах есть детские площадки. Оказалось, что детскими площадками оборудованы почти 95% дворов многоквартирных домов. При этом 72,8% из них находятся в хорошем состоянии.

В Белгородской области 94,8% дворов многоэтажек оборудованы детскими площадками, 72,8% из которых находятся в хорошем состоянии. Информацию у жителей региона узнал Белгородстат.

По данным ведомства, в 57,9% дворов также установлены спортивные площадки, на которых могут заниматься как дети, так и взрослые. У 87,2% многоквартирных домов есть парковочные места, у 84,3% — мусорные контейнеры, а 20,5% многоквартирных домов подключены к системе охраны придомовой территории.

Отметим, что Белгород набрал 67 баллов и занял 42-е место в рейтинге российских городов по качеству жизни в 2023 году. Его разместили в список городов с «достаточно высоким качеством жизни».

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#Белгородская область#Белгородстат#Дворы#Детская площадка#Белгород#Александра Склярова
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