Пусть добро откликнется: белгородских полицейских поблагодарили волонтёры из Брянска

Брянские волонтёры поблагодарили белгородских полицейских за помощь

Сотрудники Госавтоинспекции помогли в Алексеевском городском округе волонтёру из Брянска. У мужчины посреди трассы ночью прокололо колесо, а замены у него не было. Тогда полицейские довезли волонтёра до шиномонтажа, сообщили в региональном УМВД.