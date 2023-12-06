Пусть добро откликнется: белгородских полицейских поблагодарили волонтёры из Брянска

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
4 декабря в 23:30 в Алексеевском городском округе экипаж ДПС патрулировал трассу Белгород — М4 «Дон» — Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. В этот момент старший лейтенант Евгений Сапелкин и лейтенант Андрей Попов заметили стоявший на обочине автомобиль Ford Transit. Водитель фургона осматривал колесо.
Белгородцы остановились и предложили помочь мужчине. Оказалось, что в беду попал волонтёр из Брянской области, который отвозил гуманитарную помощь в ЛНР. По пути домой у мужчины прокололо колесо, а запасного в машине не было.
Сотрудники Госавтоинспекции довезли волонтёра до ближайшего шиномонтажа, а затем помогли ему заменить старое колесо. Мужчина лично поблагодарил белгородских полицейских, а позже волонтёры из Брянской области оставили письменную благодарность в социальных сетях: «От лица Брянщины хотим выразить сотрудникам Госавтоинспекции Алексеевского городского округа Белгородской области огромную благодарность за помощь нашему земляку. Пусть добро откликнется вам».