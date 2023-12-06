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Колесо

Пусть добро откликнется: белгородских полицейских поблагодарили волонтёры из Брянска

6 декабря 2023, 13:55
Фото: 1MI
Колесо

Брянские волонтёры поблагодарили белгородских полицейских за помощь

Сотрудники Госавтоинспекции помогли в Алексеевском городском округе волонтёру из Брянска. У мужчины посреди трассы ночью прокололо колесо, а замены у него не было. Тогда полицейские довезли волонтёра до шиномонтажа, сообщили в региональном УМВД.

4 декабря в 23:30 в Алексеевском городском округе экипаж ДПС патрулировал трассу Белгород — М4 «Дон» — Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск. В этот момент старший лейтенант Евгений Сапелкин и лейтенант Андрей Попов заметили стоявший на обочине автомобиль Ford Transit. Водитель фургона осматривал колесо.

Белгородцы остановились и предложили помочь мужчине. Оказалось, что в беду попал волонтёр из Брянской области, который отвозил гуманитарную помощь в ЛНР. По пути домой у мужчины прокололо колесо, а запасного в машине не было.

Сотрудники Госавтоинспекции довезли волонтёра до ближайшего шиномонтажа, а затем помогли ему заменить старое колесо. Мужчина лично поблагодарил белгородских полицейских, а позже волонтёры из Брянской области оставили письменную благодарность в социальных сетях: «От лица Брянщины хотим выразить сотрудникам Госавтоинспекции Алексеевского городского округа Белгородской области огромную благодарность за помощь нашему земляку. Пусть добро откликнется вам».

Евгений Сапелкин и Андрей ПоповЕвгений Сапелкин и Андрей Попов
Евгений Сапелкин и Андрей Попов
Фото: УМВД России по Белгородской области
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#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Полицейские#ЛНР#Волонтёр#Брянская область#Белгород#Алексеевский горокруг#Колесо#Александра Склярова
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