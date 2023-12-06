Произошла ошибка: сотрудники «Октября» не будут ездить на авто с бронеплёнкой

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Вчера редакция Бел.Ру писала о том, что в конце ноября текущего года белгородский культурный центр «Октябрь» разместил заказ на сайте госзакупок на оклейку автомобиля защитной бронеплёнкой. Сумма договора составила 120,9 тысячи рублей. Как оказалось, всё не совсем так.
После выхода материала представитель центра связался с редакцией и объяснил, что при составлении документации контрактный управляющий допустил ошибку. Согласно актуальной информации, «средства были направлены на оклейку окон самого помещения и всех залов Культурного центра „Октябрь“ бронеплёнкой». Так что сотрудники белгородского «Октября» ездить на авто с бронеплёнкой за 120,9 тысячи всё-таки не будут. Ситуация с закупкой прояснилась.
Но не все готовы давать обратную связь и общаться с журналистам даже в своих интересах. Ранее стало известно, что организация «Гарант Плюс», зарегистрированная в Воронежской области, подала иск на сумму в 30 миллионов рублей против комбината КМАруда в Арбитражный суд Белгородской области. Редакция Бел.Ру попыталась узнать подробности дела, однако на предприятии отказались комментировать процесс разбирательства.