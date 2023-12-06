Произошла ошибка: сотрудники «Октября» не будут ездить на авто с бронеплёнкой

После выхода материала представитель центра связался с редакцией и объяснил, что при составлении документации контрактный управляющий допустил ошибку. Согласно актуальной информации, «средства были направлены на оклейку окон самого помещения и всех залов Культурного центра „Октябрь“ бронеплёнкой». Так что сотрудники белгородского «Октября» ездить на авто с бронеплёнкой за 120,9 тысячи всё-таки не будут. Ситуация с закупкой прояснилась.