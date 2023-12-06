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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Ограничение движения

Проезд Автомобилистов останется закрытым для водителей в Белгороде до конца декабря

6 декабря 2023, 14:51
Фото: 1MI
Ограничение движения

Ограничение на проезде Автомобилистов в Белгороде продлили

Участки улицы останутся перекрытыми до 20 декабря. Ранее здесь произошла крупная коммунальная авария, на месте продолжается ремонт самотечного коллектора, напомнили в мэрии.

В Белгороде продлили ограничение движения на проезде Автомобилистов. Участки улицы останутся перекрытыми до 20 декабря.

Объехать перекрытые дороги можно по проспекту Ватутина — улице Щорса, а также по маршруту Щорса — Славянская — проспект Ватутина.

Движение пришлось ограничить из-за того, что на участке продолжается ремонт самотечного коллектора. Ранее здесь произошла крупная коммунальная авария. Ограничение движения ввели в конце ноябре.

Ремонт не обошёлся без происшествий. Автомобиль Nissan упал в траншею. По информации водоканала, водитель не справился с управлением, протаранил ограждения, после чего иномарка попала в котлован.

Схема ограничения движения на проезде Автомобилистов Схема ограничения движения на проезде Автомобилистов
Схема ограничения движения на проезде Автомобилистов
Фото: мэрия Белгорода
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#Город#Белгородская область#Ограничение движения#Новости Белгорода#Перекрытие#Инна Рогова#Белгород#Проезд Автомобилистов
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