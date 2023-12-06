Проезд Автомобилистов останется закрытым для водителей в Белгороде до конца декабря

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В Белгороде продлили ограничение движения на проезде Автомобилистов. Участки улицы останутся перекрытыми до 20 декабря.
Объехать перекрытые дороги можно по проспекту Ватутина — улице Щорса, а также по маршруту Щорса — Славянская — проспект Ватутина.
Движение пришлось ограничить из-за того, что на участке продолжается ремонт самотечного коллектора. Ранее здесь произошла крупная коммунальная авария. Ограничение движения ввели в конце ноябре.
Ремонт не обошёлся без происшествий. Автомобиль Nissan упал в траншею. По информации водоканала, водитель не справился с управлением, протаранил ограждения, после чего иномарка попала в котлован.