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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Взрыв раздался в небе над Белгородом

Продолжение неспокойного вечера? Над Белгородом вновь раздался мощный взрыв

6 декабря 2023, 12:57
Фото: 1MI

Взрыв раздался в небе над Белгородом

В городе вновь было неспокойно. Один мощный взрыв раздался после полудня. О громких звуках также сообщают жители Белгородского района и Шебекинского горокруга.

В районе 15:45 в небе над Белгородом раздался мощный взрыв. Его отчётливо было слышно на Харьковской горе.

По предварительной информации, грохот в небе был связан с работой Вооружённых сил РФ. Однако подтверждения от официальных лиц не было.

Добавим, что о громких звуках в небе также сообщали жители Белгородского района и Шебекинского горокруга.

Вечером 5 декабря в Белгороде тоже было громко. В небе как минимум трижды раздавались взрывы. Спустя время стало известно, что в Белгородском районе сбили три беспилотника. От упавших в результате ПВО обломков пострадал легковой автомобиль.

А 6 декабря ВСУ атаковали Козинку в Грайворонском горокруге. От осколков снаряда пострадал частный дом: повреждены фасад, окна и крыша.

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