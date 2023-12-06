Продолжение неспокойного вечера? Над Белгородом вновь раздался мощный взрыв

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В районе 15:45 в небе над Белгородом раздался мощный взрыв. Его отчётливо было слышно на Харьковской горе.
По предварительной информации, грохот в небе был связан с работой Вооружённых сил РФ. Однако подтверждения от официальных лиц не было.
Добавим, что о громких звуках в небе также сообщали жители Белгородского района и Шебекинского горокруга.
Вечером 5 декабря в Белгороде тоже было громко. В небе как минимум трижды раздавались взрывы. Спустя время стало известно, что в Белгородском районе сбили три беспилотника. От упавших в результате ПВО обломков пострадал легковой автомобиль.
А 6 декабря ВСУ атаковали Козинку в Грайворонском горокруге. От осколков снаряда пострадал частный дом: повреждены фасад, окна и крыша.