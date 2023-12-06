При ремонте дороги в Белгородской области использовали резиновую крошку

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В Белгородской области дорогу Крым — Ясные Зори — Архангельское отремонтировали благодаря поддержке правительства РФ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В облправительстве напомнили, что регион получил средства опережающего финансирования в сумме 1,8 млрд рублей. Их направили на ремонт 15 дорог регионального значения. При этом на данных объектах работы должны были провести только в 2024 году.
К обновлению дороги в Белгородском районе подрядчик приступил летом. На участке от федеральной трассы М2 Крым до площадки агрохолдинга протяжённостью 3,7 км уложили новое дорожное покрытие, отремонтировали пять остановок, установили три автопавильона, а также построили 230 метров тротуара.
Чтобы увеличить срок службы дорожного полотна, в составе асфальтобетонной смеси использовали специальную добавку на основе вулканизированной резины. Речь идёт о сыпучем материале, который получается из отработанных автопокрышек методом измельчения, и добавляется в асфальтобетонную смесь для верхнего слоя.
По словам заместителя начальника отдела лабораторного контроля Управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области Светланы Наволокиной, введение модификатора предупреждает появление наплывов и сдвигов покрытия, придаёт высокую стойкость к деформациям, увеличивает прочность покрытий при эксплуатации в условиях отрицательных температур.
Данный модификатор также применили при обновлении автодороги Попасный — Ровны в Вейделевском районе.
В правительстве отметили, что на сегодняшний день программу в рамках дорожного нацпроекта 2023 года в Белгородской области выполнили в полном объёме. В нормативное состояние привели 97 объектов, в том числе 10 искусственных сооружений. Общая протяжённость обновлённых участков составила 181,4 км.