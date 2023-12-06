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Дом

Подорожали, но не так сильно: что происходит с ценами на белгородские коттеджи

6 декабря 2023, 08:49
Фото: 1MI
Дом

Коттеджи и дачи в Белгородской области подорожали на 7,5%

Средняя стоимость индивидуального дома в регионе превысила 5,8 млн рублей. В Центральном Черноземье выше цена только в Воронежской области. При этом Белгородская область показала самый низкий прирост с начала года в сравнении с соседями, следует из данных портала «Мир квартир».

Индивидуальные дома в Белгородской области с начала 2023 года подорожали на 7,5%. Средняя стоимость коттеджа или дачи составляет 5 787 554 рубля.

В Центральном Черноземье купить дом дороже можно только в Воронежской области. Там средняя его стоимость превышает 6 млн рублей. В Курской области цена составляет 5,2 млн, в Тамбовской — 4,6 млн, в Липецкой — 4,4 млн рублей.

При этом в Белгородской области в сравнении с другими регионами Центрального Черноземья зафиксирован наименьший прирост с начала года. Больше всего дома подорожали в Липецкой области — на 24,6%. В Тамбовской прирост составил 23%, в Воронежской — 21,4%, в Курской — 21,1%.

Самые дорогие дома продаются в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Средние цены там составляют 25,7 млн, 19,2 млн и 14,9 млн рублей соответственно. Намного дешевле коттедж можно приобрести в Курганской области — за 3 млн рублей, Еврейской АО и Кемеровской области — за 3,3 млн рублей. В десятку регионов с доступными индивидуальными домами попала и Брянская область: там его можно купить за 4 млн рублей.

Средняя цена частного дома в РФ составляет 6,9 млн рублей. С начала года показатель вырос на 15,5%.

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