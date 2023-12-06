Подорожали, но не так сильно: что происходит с ценами на белгородские коттеджи

Самые дорогие дома продаются в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Средние цены там составляют 25,7 млн, 19,2 млн и 14,9 млн рублей соответственно. Намного дешевле коттедж можно приобрести в Курганской области — за 3 млн рублей, Еврейской АО и Кемеровской области — за 3,3 млн рублей. В десятку регионов с доступными индивидуальными домами попала и Брянская область: там его можно купить за 4 млн рублей.