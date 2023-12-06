Почему из Белгорода отправляют в «инфекционку» в Старом Осколе? Отвечает Иконников

Вместе с тем сейчас нагрузка на медцентр в Старом Осколе выросла. Здесь лечат 135 больных, свободных коек остаётся не так много. В связи с этим принимается решение об организации дополнительных мест. Для этого глава белгородского минздрава выехал в другой инфекционный центр — в Терновке.