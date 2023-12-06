Почему из Белгорода отправляют в «инфекционку» в Старом Осколе? Отвечает Иконников

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Белгородцев с коронавирусом отправляют в инфекционный центр в Старом Осколе. Сейчас это единственное место, где лечат ковидных пациентов.
В медицинский центр направляют не только жителей Белгорода. Здесь лечение проходят и жители других районов. Причина, по которой пациентов отправляют именно в Старый Оскол, — наличие подходящей инфраструктуры.
Знаю, многие хотят получать медицинскую помощь по месту жительства в своём районе, но подход должен быть иной — нужно получать помощь там, где имеется инфраструктура для лечения по профилю заболевания. Главное — спасти жизнь человека и вернуть ему здоровье.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Вместе с тем сейчас нагрузка на медцентр в Старом Осколе выросла. Здесь лечат 135 больных, свободных коек остаётся не так много. В связи с этим принимается решение об организации дополнительных мест. Для этого глава белгородского минздрава выехал в другой инфекционный центр — в Терновке.
Напомним, что в Старый Оскол отправляют также беременных и недавно родивших женщин с подтверждённым ковидом.
В начале недели Иконников сообщил, что в Белгородской области порог по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом превышен, но тем не менее остаётся ниже среднероссийского. На карантин пришлось закрыть 48 классов в школах и семь групп в детских садах.