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Published Сегодня, 12:24

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Инфекционный центр

Почему из Белгорода отправляют в «инфекционку» в Старом Осколе? Отвечает Иконников

6 декабря 2023, 12:24
Фото: 1MI
Инфекционный центр

Иконников проверил инфекционный центр в Старом Осколе

В медучреждение поступают пациенты не только из Белгорода, но и из других районов. Логику объяснил министр здравоохранения Андрей Иконников. Он добавил, что нагрузка на центр выросла, поэтому сейчас принимается решение об открытии дополнительных мест.

Белгородцев с коронавирусом отправляют в инфекционный центр в Старом Осколе. Сейчас это единственное место, где лечат ковидных пациентов.

В медицинский центр направляют не только жителей Белгорода. Здесь лечение проходят и жители других районов. Причина, по которой пациентов отправляют именно в Старый Оскол, — наличие подходящей инфраструктуры.

Знаю, многие хотят получать медицинскую помощь по месту жительства в своём районе, но подход должен быть иной — нужно получать помощь там, где имеется инфраструктура для лечения по профилю заболевания. Главное — спасти жизнь человека и вернуть ему здоровье.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

Вместе с тем сейчас нагрузка на медцентр в Старом Осколе выросла. Здесь лечат 135 больных, свободных коек остаётся не так много. В связи с этим принимается решение об организации дополнительных мест. Для этого глава белгородского минздрава выехал в другой инфекционный центр — в Терновке.

Напомним, что в Старый Оскол отправляют также беременных и недавно родивших женщин с подтверждённым ковидом.

В начале недели Иконников сообщил, что в Белгородской области порог по заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом превышен, но тем не менее остаётся ниже среднероссийского. На карантин пришлось закрыть 48 классов в школах и семь групп в детских садах.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Медицина#Коронавирус#Терновка#Инна Рогова#Белгород#Андрей иконников#Инфекционный центр
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