Патриотизм и созидание: о чём расскажет белгородский стенд за 12,9 млн на ПМЭФ-2024?

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На сайте госзакупок появилась заявка на оказание услуг по организации выставочной экспозиции Белгородской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году. Исполнитель должен разработать дизайн-проект, мультимедийный контент, проектно-сметную документацию, а также проследить за этапами подготовки, разработки, монтажа и работы стенда.
Исходя из документов, конструкция, построенная по индивидуальному художественному проекту, будет размещена в павильоне «Экспофорум» на ПМЭФ, который состоится в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года. Дизайн стенда должен будет отражать пять ключевых факторов, определяющих развитие региона: патриотизм, доверие к общественным институтам, согласие, традиции и созидание.
По мнению заказчика, стенд должен показать посетителям и инвесторам привлекательность региона в ведении бизнеса, в условиях работы и многом другом. У стенда должны быть размещены четыре пюпитра для проведения торжественных событий, кафе-бар, переговорные зоны, подсобное помещение и серверная.
Известно, что на стенде будут изображены меловые горы с подсветкой, живые древесные, кустарниковые и травянистые растения (не менее 30% от объёма стенда), а арт-объект может быть выполнен в форме голограммы. Сам стенд должен быть шириной 14,3 метра и длиной семь метров.
На ПМЭФ Белгородская область представит несколько роликов, длительность которых не должна быть меньше семи минут.
Подавать заявки на участие в аукционе можно до 14 декабря. Выполнить все услуги необходимо до 15 июня 2024 года. На оказание услуг заказчик — АО «Корпорация „Развитие“» — готов выделить 12 956 666, 67 рубля.
Напомним, что на ПМЭФ-2023 рассказали о строящемся Белом квартале.