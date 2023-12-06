Патриотизм и созидание: о чём расскажет белгородский стенд за 12,9 млн на ПМЭФ-2024?

Известно, что на стенде будут изображены меловые горы с подсветкой, живые древесные, кустарниковые и травянистые растения (не менее 30% от объёма стенда), а арт-объект может быть выполнен в форме голограммы. Сам стенд должен быть шириной 14,3 метра и длиной семь метров.