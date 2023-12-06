Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Белгородская корпорация «Развитие» объявила закупку на 12,9 млн к ПМЭФ

Патриотизм и созидание: о чём расскажет белгородский стенд за 12,9 млн на ПМЭФ-2024?

6 декабря 2023, 07:54
Фото: 1MI

Белгородская корпорация «Развитие» объявила закупку на 12,9 млн к ПМЭФ

Заявка на услугу появилась на сайте госзакупок. Исполнитель должен будет разработать дизайн-проект и мультимедийный контент, а также сопровождать стенд на ПМЭФ. Контракт будет действовать до 15 июня 2024 года. Начальная цена — 12 956 666 рублей.

На сайте госзакупок появилась заявка на оказание услуг по организации выставочной экспозиции Белгородской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году. Исполнитель должен разработать дизайн-проект, мультимедийный контент, проектно-сметную документацию, а также проследить за этапами подготовки, разработки, монтажа и работы стенда.

Исходя из документов, конструкция, построенная по индивидуальному художественному проекту, будет размещена в павильоне «Экспофорум» на ПМЭФ, который состоится в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года. Дизайн стенда должен будет отражать пять ключевых факторов, определяющих развитие региона: патриотизм, доверие к общественным институтам, согласие, традиции и созидание.

По мнению заказчика, стенд должен показать посетителям и инвесторам привлекательность региона в ведении бизнеса, в условиях работы и многом другом. У стенда должны быть размещены четыре пюпитра для проведения торжественных событий, кафе-бар, переговорные зоны, подсобное помещение и серверная.

Известно, что на стенде будут изображены меловые горы с подсветкой, живые древесные, кустарниковые и травянистые растения (не менее 30% от объёма стенда), а арт-объект может быть выполнен в форме голограммы. Сам стенд должен быть шириной 14,3 метра и длиной семь метров.

На ПМЭФ Белгородская область представит несколько роликов, длительность которых не должна быть меньше семи минут.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 14 декабря. Выполнить все услуги необходимо до 15 июня 2024 года. На оказание услуг заказчик — АО «Корпорация „Развитие“» — готов выделить 12 956 666, 67 рубля.

Напомним, что на ПМЭФ-2023 рассказали о строящемся Белом квартале.

План стенда Белгородской областиПлан стенда Белгородской области
План стенда Белгородской области
Фото: сайт госзакупок
Организаторы подвели итоги ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область заключила несколько соглашений на ПМЭФ-2023В рамках ПМЭФ-2023 открылась выставка олимпийского собрания В. ПотанинаНа ПМЭФ-2023 прогнозируется рекордное число участников и внешних партнеров
#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Пмэф#Заказчик#Александра Склярова#Стенд
Подпишитесь
Новая атака: осколками снаряда пробило крышу дома в Белгородской области
Сегодня, 10:14
Стало известно, кто возглавит цемзавод Белгорода после задержания его гендиректора
Сегодня, 09:21
Вас не касается: почему в КМАруде не хотят говорить о суде на 30 млн рублей долга?
Сегодня, 12:18
Суд назначил наказание офицерам, из-за которых погибли военные в Белгородской области
Сегодня, 06:46
Почему из Белгорода отправляют в «инфекционку» в Старом Осколе? Отвечает Иконников
Сегодня, 12:24
Владельцы Белгородской области. «Белая птица» Игоря Барщука
Сегодня, 06:54