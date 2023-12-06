Опять из Китая: в Россию пришла новая инфекция

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В России зафиксировали случаи заболевания микоплазменной инфекцией, которая ранее поразила жителей Китая. Эксперты Роспотребнадзора сообщили, что проводится лабораторная диагностика и организовываются противоэпидемиологические мероприятия. На сегодняшний день инфекцию можно вылечить.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал РИА «Новости», что люди по-разному переносят болезнь: у кого-то это лёгкая инфекция верхних дыхательных путей, у других же — пневмония с тяжёлым течением. Для микоплазменной инфекции характерны заложенный нос, повышенная температура, кашель, интоксикация, боль в горле и затруднённое дыхание.
На начальной стадии определить заражение этой болезни трудно. Необходимо провести рентгенографию, КТ грудной клетки и исследовать в крови уровень антител к микоплазме, также назначается посев мокроты и анализ методом ПЦР-диагностики.
Появления более тяжёлых форм инфекции пока нет, вакцинацию проводить также не требуется.