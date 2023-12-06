Опять из Китая: в Россию пришла новая инфекция

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал РИА «Новости», что люди по-разному переносят болезнь: у кого-то это лёгкая инфекция верхних дыхательных путей, у других же — пневмония с тяжёлым течением. Для микоплазменной инфекции характерны заложенный нос, повышенная температура, кашель, интоксикация, боль в горле и затруднённое дыхание.