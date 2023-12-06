Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Заболеваемость

Опять из Китая: в Россию пришла новая инфекция

6 декабря 2023, 08:23
Фото: 1MI
Заболеваемость

В России зафиксировали случаи заболевания микоплазменной инфекцией

Новая болезнь пришла в Россию. У некоторых пациентов уже зафиксировали признаки инфекции. В настоящий момент вакцинация не требуется. Подробности сообщили «Новые известия».

В России зафиксировали случаи заболевания микоплазменной инфекцией, которая ранее поразила жителей Китая. Эксперты Роспотребнадзора сообщили, что проводится лабораторная диагностика и организовываются противоэпидемиологические мероприятия. На сегодняшний день инфекцию можно вылечить.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал РИА «Новости», что люди по-разному переносят болезнь: у кого-то это лёгкая инфекция верхних дыхательных путей, у других же — пневмония с тяжёлым течением. Для микоплазменной инфекции характерны заложенный нос, повышенная температура, кашель, интоксикация, боль в горле и затруднённое дыхание.

На начальной стадии определить заражение этой болезни трудно. Необходимо провести рентгенографию, КТ грудной клетки и исследовать в крови уровень антител к микоплазме, также назначается посев мокроты и анализ методом ПЦР-диагностики.

Появления более тяжёлых форм инфекции пока нет, вакцинацию проводить также не требуется.

+43 тысячи: в России стало больше заражённых коронавирусом
Узнать подробнее
Читайте также:
Болезнь цивилизации: белгородский врач рассказал о рисках сахарного диабетаПанкреатит и язва: симптомами каких болезней могут быть боли в спине?Стало известно, белгородцев с какими болезнями не призовут по мобилизации
#Белгородская область#Здоровье#Россия#Заболевание#Белгород#Александра Склярова#Микоплазменная инфекция
Подпишитесь
Новая атака: осколками снаряда пробило крышу дома в Белгородской области
Сегодня, 10:14
Стало известно, кто возглавит цемзавод Белгорода после задержания его гендиректора
Сегодня, 09:21
Вас не касается: почему в КМАруде не хотят говорить о суде на 30 млн рублей долга?
Сегодня, 12:18
Суд назначил наказание офицерам, из-за которых погибли военные в Белгородской области
Сегодня, 06:46
Почему из Белгорода отправляют в «инфекционку» в Старом Осколе? Отвечает Иконников
Сегодня, 12:24
Владельцы Белгородской области. «Белая птица» Игоря Барщука
Сегодня, 06:54