Одних возят, для других нанимают: как белгородских школьников возят на экскурсии?

Как городские, так и областные власти сообщили, что все школы обеспечены необходимым количеством школьных автобусов. Дефицита нет. Однако из вышесказанного следует, что если за школой автобус не закреплён, то для выезда детей на экскурсию придётся автобус арендовать или добираться своим ходом. Если же транспортное средство за школой закреплено, то на экскурсии дети могут выезжать без особых трудностей.