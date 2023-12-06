Одних возят, для других нанимают: как белгородских школьников возят на экскурсии?

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
По информации областного правительства, в настоящее время в образовательных организациях региона функционируют 906 школьных автобусов. Они закреплены за 398 школами, к которым нужно подвозить детей. Власти добавили, что все образовательные организации, в которых необходимо осуществлять подвоз детей, обеспечены автобусами. Их замена происходит после истекания срока эксплуатации.
В Белгороде на балансе учебных организаций есть 52 школьных автобуса. Это 29 автобусов марки ПАЗ, 18 — марки ГАЗ, три единицы марки Ford и два специализированных автобуса для перевозки детей-инвалидов.
Школьные автобусы есть на балансе 20 образовательных учреждений. В двух школах детей подвозят автобусами других образовательных учреждений на основании безвозмездного договора фрахтования.
В областном правительстве сообщили, что согласно закону, школьные автобусы используют для подвоза детей к образовательным учреждениям и обратно.
Власти сообщили, что при организации экскурсии за обеспечение безопасности автобусных перевозок отвечает директор школы.
Если в учреждении нет школьного автобуса, директор может арендовать его у транспортной организации с лицензией, заключив договор аренды транспортного средства с экипажем (фрахтования на время). В мэрии областного центра добавили, что контракт заключается с коммерческими организациями.
Подобный договор фрахтования может заключаться в форме заказа-наряда. В документах должны быть указаны марка транспортного средства и его государственный регистрационный знак, ФИО водителей, а также должность и ФИО лица, уполномоченного на проведение расчётов за пользование предоставленным автобусом.
Как городские, так и областные власти сообщили, что все школы обеспечены необходимым количеством школьных автобусов. Дефицита нет. Однако из вышесказанного следует, что если за школой автобус не закреплён, то для выезда детей на экскурсию придётся автобус арендовать или добираться своим ходом. Если же транспортное средство за школой закреплено, то на экскурсии дети могут выезжать без особых трудностей.