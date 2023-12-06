Обогнали Воронеж и Курск: аппетиты белгородского «Газпрома» выше, чем у соседей?

Отдельным пунктом мы выделим «Газпром» в Рязани, который установил пока только одну цену на эту услугу — с 1 января 2024 года техобслуживание газовой четырёхгорелочной плиты так же с учётом НДС будет стоить 595 рублей. В более раннем документе рязанская компания устанавливала одну цену на три года, будет ли новая сумма оставаться такой — неизвестно. Если да, то с каждым годом процент, на который ТО в Рязани дешевле белгородского, будет расти.