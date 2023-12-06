Обогнали Воронеж и Курск: аппетиты белгородского «Газпрома» выше, чем у соседей?

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
С 1 января 2024 года по новым поправкам в Федеральном законе «О газораспределении в РФ» всем газовым абонентам МКД придётся перейти на техническое обслуживание от одной компании. Ранее, до введения поправок этой осенью, внутри одного дома жильцы могли пользоваться услугами от разных профильных компаний.
Теперь белгородцам предложили заранее позаботиться об истекающих договорах с другими организациями и перезаключить их с «Газпром газораспределение Белгород». В конце ноября министр ЖКХ и генеральный директор компании провели брифинг, на котором рассказали подробнее о том, зачем это нужно и что делать тем, кто не хочет возиться с бюрократией.
Как объяснили спикеры, обслуживание внутридомового и внутриквартирного имущества должна проводить одна специализированная организация, так как если этим будут заниматься разные компании, то какая-то часть дома может остаться без внимания и есть риски опасных ситуаций. А те, кто не захотят перезаключать договор на техобслуживание, через какое-то время после 1 января могут остаться без газа вообще или даже попасть под административную ответственность.
Когда запустили кампанию по перезаключению, рассказывает Алексей Ботвиньев, то от белгородцев пошли жалобы на сложности — очереди в единое окно большие, документов много — в общем, неудобно. Специалисты белгородского «Газпрома» вместе с министерством придумали «удобную схему», которая должна упростить оформление договора с газовиками: в квитанции за декабрь абонентам добавят строчку «оплата услуг по техническому обслуживанию» с символической оплатой в один рубль.
Если абонент заплатит этот рубль — он согласен на новые условия. Правда, от бумажной волокиты рубль не спасёт, но даст больше времени на подготовку необходимых документов.
Но оказалось, что сложности с бюрократией — это только вершина айсберга для тех белгородцев, кто перейдёт с другой газовой компании к «Газпром газораспределение Белгород „. Цены на техническое обслуживание, которое, кстати, не включает никакой ремонт, у этой компании оказались в Белгороде выше, чем в соседних регионах.
Для сравнения мы взяли новые тарифы, ожидающие абонентов в 2024–2026 годах и услугу, которая есть во всех прейскурантах и является наиболее популярной — техобслуживание газовой плиты с четырьмя конфорками. В Белгороде за эту услугу с учётом НДС в 2024 году придётся платить 626 рублей, в 2025 — 657, а в 2026 — 683 рубля. Дальше будем спускаться от велика до мала — от Курска до Липецка.
По данным прейскуранта «Газпром газораспределение Курск», в 2024 году куряне будут платить за обслуживание такой газовой плиты 571 рубль, через год 596 рублей, и в 2026 цена за услугу почти дойдёт до белгородского порога следующего года — 622 рубля.
Обслуживание четырёхгорелочной газовой плиты в городе-миллионнике Воронеже стоит ещё дешевле, чем у соседей. В следующем году эта услуга обойдётся в 523 рубля, в 2025-м — 543 рубля, ещё через год — 565. Получается, что в с 1 января 2024 года воронежцы будут платить более чем на 16% меньше, чем белгородцы.
Двигаемся дальше — Тамбов. Здесь «Газпром» ещё больше «сдешевил» — со следующего года за ТО газовой плиты с четырьмя конфорками абоненты будут платить на 125 рублей меньше, чем белгородцы, а ещё через два года разница составит 141 рубль. То есть, в ближайшие три года цена на эту услугу в Тамбове не поднимется выше 542 рублей.
По ценам на услугу за три года липецкий «Газпром» берёт дешевле тамбовского на один рубль — это 500, 520 и 541 рубль соответственно. Стоит ли говорить о разнице с белгородским техобслуживанием от «единой» газовой компании? Да, стоит, потому что в 2024 году для Белгорода оно будет на 20% дороже, чем для Липецка.
Отдельным пунктом мы выделим «Газпром» в Рязани, который установил пока только одну цену на эту услугу — с 1 января 2024 года техобслуживание газовой четырёхгорелочной плиты так же с учётом НДС будет стоить 595 рублей. В более раннем документе рязанская компания устанавливала одну цену на три года, будет ли новая сумма оставаться такой — неизвестно. Если да, то с каждым годом процент, на который ТО в Рязани дешевле белгородского, будет расти.
Получается, из ближайших регионов в Белгородской области дороже всего обойдутся услуги по техническому обслуживанию от «Газпрома».
Мы обратились в «Газпром газораспределение Белгород» с просьбой прокомментировать ситуацию по стоимости обслуживания ВДГО.