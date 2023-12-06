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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Обстрел

Новая атака: осколками снаряда пробило крышу дома в Белгородской области

6 декабря 2023, 10:14
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Козинку в Белгородской области

Пострадал частный дом. Повреждения получили не только крыша, но и окна с фасадом. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ обстреляли Козинку в Грайворонском горокруге. Произошло это 6 декабря. Есть разрушения в одном частном доме. Осколками снаряда пробило крышу. Помимо этого, повреждены окна и фасад.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Накануне ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 раз. По региону выпустили несколько дронов. Система ПВО вечером 5 декабря сбила три беспилотника. Без последствий не обошлось — пострадали легковое авто и линия электропередачи.

Сегодня, 6 декабря, ВСУ также ударили по Суземке в Брянской области. В результате повреждена крыша одного из предприятий, пострадали хозпостройки.

Два дома и экскаватор пострадали при обстрелах Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Дом#Инна Рогова#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Козинка#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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