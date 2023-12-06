Новая атака: осколками снаряда пробило крышу дома в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
ВСУ обстреляли Козинку в Грайворонском горокруге. Произошло это 6 декабря. Есть разрушения в одном частном доме. Осколками снаряда пробило крышу. Помимо этого, повреждены окна и фасад.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Накануне ВСУ атаковали Белгородскую область более 70 раз. По региону выпустили несколько дронов. Система ПВО вечером 5 декабря сбила три беспилотника. Без последствий не обошлось — пострадали легковое авто и линия электропередачи.
Сегодня, 6 декабря, ВСУ также ударили по Суземке в Брянской области. В результате повреждена крыша одного из предприятий, пострадали хозпостройки.