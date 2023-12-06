Холодно, снежно и скользко будет в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В четверг, 7 декабря, в Белгородской области будет облачая с прояснениями погода. Ночью температура опустится до -11…-6 ˚С. Днём ожидается от -6 ˚С до -1 ˚С.
Ветер восточный 6-11 м/с. В отдельных районах возможен снег. На дорогах гололедица. Из-за неё Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности.
В Белгороде завтра снега не ожидается. Установится облачная с прояснениями погода. Ночью температура опустится до -6 ˚С. Днём столбик термометра покажет -3 ˚С.
Однако уже с пятницы, 8 декабря, и до конца недели в Белгороде каждый день будет идти снег. Температура воздуха составит от -7 ˚С до -4 ˚С.