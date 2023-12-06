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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Снег

Холодно, снежно и скользко будет в Белгородской области

6 декабря 2023, 13:14
Фото: 1MI
Снег

Белгородцам пообещали снег на четверг

Температура в регионе опустится до -11 ˚С, сообщает МЧС. Гидрометцентр предупреждает, что из-за гололедицы сохраняется жёлтый уровень погодной опасности.
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Погода

В четверг, 7 декабря, в Белгородской области будет облачая с прояснениями погода. Ночью температура опустится до -11…-6 ˚С. Днём ожидается от -6 ˚С до -1 ˚С.

Ветер восточный 6-11 м/с. В отдельных районах возможен снег. На дорогах гололедица. Из-за неё Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности.

В Белгороде завтра снега не ожидается. Установится облачная с прояснениями погода. Ночью температура опустится до -6 ˚С. Днём столбик термометра покажет -3 ˚С.

Однако уже с пятницы, 8 декабря, и до конца недели в Белгороде каждый день будет идти снег. Температура воздуха составит от -7 ˚С до -4 ˚С.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Мороз#Инна Рогова#Белгород
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