Глава цемзавода хочет уйти из горсовета, а белгородцев готовят к всплеску ковида

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
В России вынесли первый приговор двоим офицерам, которые не смогли предотвратить нападение ВСУ на село Старая Нелидовка в Белгородской области в апреле 2022 года. В тот день из-за ракетного обстрела погибли семеро российских военнослужащих, ещё 43 ранены.
Фигуранты дела, подполковник Анатолий Бондарев и майор Дмитрий Дмитраков, приговорены к четырём годам лишения свободы. Офицеров обвиняли в нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России (статья 340 УК РФ, часть 2).
Военные уже более полутора лет находятся под судом и следствием, поэтому в скором времени смогут подать заявление на условно-досрочное освобождение и, возможно, вернуться на службу в Вооружённые силы России, так как суд не лишал их званий. Однако перед этим они планируют обжаловать приговор.
О возбуждении дел против офицеров стало известно летом этого года.
Эдуард Андросов, гендиректор цемзавода, заявил о своём намерении досрочно сложить полномочия депутата горсовета Белгорода. Комиссия по вопросам законности и развития местного самоуправления планирует рассмотреть заявление во вторник, 12 декабря. Также 4 декабря было приостановлено его членство в «Единой России».
В отношении гендиректора компании «Белгородский цемент» Андросова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Его задержали и отправили под домашний арест до окончания расследования дела. Андросов признал свою вину.
В пресс-службе «Цемроса» заявили, что в компании были шокированы случившимся, однако работа продолжается в обычном режиме.
Также стало известно, что на должность генерального директора цемзавода рассматривают Вадима Шаблицкого. Он проработал в цементной промышленности более 19 лет.
В медучреждения Белгородской области снова будут впускать только с медицинской маской. Как сообщил министр здравоохранения Андрей Иконников, в регионе оказался превышен уровень порога заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Ношение медицинских масок пока обязательно только в больницах и поликлиниках. Снимут ограничение после улучшения эпидобстановки.
С завтрашнего дня, 7 декабря, в Белгородской области откроется корпус для пациентов с коронавирусом на базе инфекционного центра в Терновке. Иконников заявил, что с текущей заболеваемостью региону хватит коек.
Отметим, что «лепесток» инфекционного центра в Терновке открыли не просто так. По словам чиновника, в настоящий момент медучреждение в Старом Осколе перегружено. Ранее в медцентр отправляли пациентов из Белгорода и других районов.