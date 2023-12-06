Глава цемзавода хочет уйти из горсовета, а белгородцев готовят к всплеску ковида

Военные уже более полутора лет находятся под судом и следствием, поэтому в скором времени смогут подать заявление на условно-досрочное освобождение и, возможно, вернуться на службу в Вооружённые силы России, так как суд не лишал их званий. Однако перед этим они планируют обжаловать приговор.