Глава ФОМС призвал директоров ТФОМС не копить кредиторскую задолженность

Об этом он заявил в ходе расширенного заседания межрегионального совета по защите прав граждан в сфере ОМС. Баланин отметил, что в регионах есть денежные средства, чтобы не допускать образования долгов, однако бюджетом нужно правильно управлять, передает regnum.ru.