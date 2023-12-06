Глава ФОМС призвал директоров ТФОМС не копить кредиторскую задолженность

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Об этом он заявил в ходе расширенного заседания межрегионального совета по защите прав граждан в сфере ОМС. Баланин отметил, что в регионах есть денежные средства, чтобы не допускать образования долгов, однако бюджетом нужно правильно управлять, передает regnum.ru.
«Причины увеличения объемов кредиторской задолженности кроются главным образом в организации и планировании деятельности медицинских организаций. Поэтому я прошу провести необходимую работу и принять исчерпывающие меры по погашению просроченной кредиторской задолженности и по межтерриториальным расчетам», — заявил Илья Баланин.
Он подчеркнул, что на программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на следующие три года возрастут расходы, но при этом увеличится количество оказываемых услуг. Это касается и профилактики заболеваний, медицинской реабилитации, стационарного лечения, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Подушевой норматив вырастет с 16,8 тысячи до 19,2 тысячи рублей. Отдельно будут увеличены нормативы стоимости хирургической помощи. В приоритете останется первичная медико-санитарная помощь. Объем профилактических мер, в том числе диспансеризаций и плановых медосмотров, вырастет на 17,3%.
На встрече также говорили о важности индивидуального информирования и сопровождения застрахованных лиц по результатам профилактических медицинских осмотров и диспансеризаций. Обсуждались вопросы нарушения прав пациента на надлежащее качество и своевременность оказания медпомощи и своевременного выявления рисков нарушения прав онкопациентов.