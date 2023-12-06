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Белгородцы пожаловались на гололёд в новом парке «Берега»

Гладкова попросили бегать по утрам в парке «Берега», чтобы там начали чистить дороги

6 декабря 2023, 19:56
Фото: 1MI

Белгородцы пожаловались на гололёд в новом парке «Берега»

Жалоба прозвучала во время вечернего прямого эфира губернатора. По словам местного жителя, в парке не убирают и не чистят дороги.

Во время эфира белгородец предложил губернатору бегать по утрам по новому парку «Берега». По его мнению, только после этого в парке начнут убирать гололёд.

Не хочу, потому что маленькое расстояние, мне побольше нужно — 8-10 км. Но это не говорит о том, что парки не должны чистить.
Вячеслав Гладков

Губернатор сообщил, что сделал замечание мэру Белгорода Валентину Демидову: «Надеюсь, что будет следить за чистотой нового парка».

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#Город#Гололёд#Парк#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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