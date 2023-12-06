Гладкова попросили бегать по утрам в парке «Берега», чтобы там начали чистить дороги

Posted Сегодня, 19:56
Published Сегодня, 19:56
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
Во время эфира белгородец предложил губернатору бегать по утрам по новому парку «Берега». По его мнению, только после этого в парке начнут убирать гололёд.
Не хочу, потому что маленькое расстояние, мне побольше нужно — 8-10 км. Но это не говорит о том, что парки не должны чистить.
Вячеслав Гладков
Губернатор сообщил, что сделал замечание мэру Белгорода Валентину Демидову: «Надеюсь, что будет следить за чистотой нового парка».