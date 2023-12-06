ЕР сообщила о результатах программы капремонта школ в 2023 году

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Полностью капитальный ремонт завершили в 1384 российских школах, а в 46 субъектах РФ готовность составляет свыше 90%, пишет rostovgazeta.ru. Полностью завершить ремонт до конца года планируется в 1765 школах. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он выразил уверенность, что до конца года все работы в регионах будут завершены. Он подчеркнул, что в 1535 объектах ремонт проводился либо будет проведен за счет федерального финансирования, а в 230 зданиях работы провели за счет региональных бюджетов.
Андрей Турчак поблагодарил всех причастных к реализации программы капремонта на местах — губернаторов, строителей, коллег по партии, а также выразил благодарность Минстрою и Минпросвещения.
По словам Турчака, в 19 регионах есть риски по завершению капремонта в срок — готовность объектов здесь составляет менее 60%. Среди аутсайдеров — Дагестан, где осталось завершить капремонт на пяти объектах.
На заседании выступил и министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул успешность реализации программы и напомнил, что с момента ее начала было отремонтировано более трёх тысяч зданий. Министр рассказал, что обсуждается решение продлить программу капремонта на 2025 год, включив в нее детсады, организации детского отдыха, колледжи. Однако для окончательного принятия решения, по словам Кравцова, нужно, чтобы регионы выполнили все взятые обязательства.
На штабе обсудили также реализацию президентской программы по строительству новых школ. В текущем году к сдаче запланировано 390 школ.
Андрей Турчак отметил востребованность программы капремонта школ среди населения наряду с программами формирования комфортной городской среды и социальной газификации.
В завершение секретарь генсовета ЕР обратился к главам регионов и ответственным лицам: в местах, где есть риски срыва сдачи объектов, войти в график и вовремя завершить ремонт.
Как сообщает сайт ЕР, планируется до конца года провести еще один совместный штаб с Минпросвещения, где регионы из «красной» зоны должны будут отчитаться о том, как удалось исправить ситуацию с завершением капремонтов.
«В рамках народной программы и партийного проекта „Новая школа“ в регионе с начала года свои двери для юных белгородцев распахнули восемь школ, продолжают обновляться ещё 14 учреждений образования: 13 школ и Дмитриевский аграрный колледж в Яковлевском городском округе, капитальный ремонт которого планируется завершить до конца текущего года. Также до конца года планируется завершить капремонт ещё пяти образовательных организаций: по одной школе в Грайворонском, Яковлевском городских округах и Корочанском районе, а также 2 школы в Прохоровском районе. Капремонт остальных учреждений планируется завершить в следующем году.
Партийцы вместе с представителями общественности и родительского сообщества регулярно следят за изменениями, происходящими на всех этапах работы», — рассказал первый замсекретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.