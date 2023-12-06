ЕР сообщила о результатах программы капремонта школ в 2023 году

«В рамках народной программы и партийного проекта „Новая школа“ в регионе с начала года свои двери для юных белгородцев распахнули восемь школ, продолжают обновляться ещё 14 учреждений образования: 13 школ и Дмитриевский аграрный колледж в Яковлевском городском округе, капитальный ремонт которого планируется завершить до конца текущего года. Также до конца года планируется завершить капремонт ещё пяти образовательных организаций: по одной школе в Грайворонском, Яковлевском городских округах и Корочанском районе, а также 2 школы в Прохоровском районе. Капремонт остальных учреждений планируется завершить в следующем году.