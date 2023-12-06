Белгородцы недовольны тем, что при въезде в область не горит подсветка стелы

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
Как отметил мужчина, в Ивнянском районе при въезде в область не горит подсветка стелы: «В Курской области красивое освещение на стеле, а у нас при въезде не освещается. Раньше было у нас красиво, а в соседней области не было вообще ничего. Главе Ивнянского районе не интересно это?».
Вячеслав Гладков отметил, что это не входит в ответственность Ивнянского района. Через неделю министр автомобильных дорог и транспорта всё исправит.
Мы рады, что Курская область развивается, но согласен с вами, что лучше Белгородской области других регионов нет. Это не входит в ответственность района, но вы правильно говорите, надо было самим сделать или в область сообщить.Действительно, подсветка уже два года не работает. Ночью там не ездил, но никто не обратился внимание до вас.
Вячеслав Гладков