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Белгородцы недовольны тем, что при въезде в область не горит подсветка стелы

Белгородцы недовольны тем, что при въезде в область не горит подсветка стелы

6 декабря 2023, 19:35
Фото: 1MI
По словам местного жителя, в Курской области на въезде красивое освещение, а в Белгородской области стела по ночам не освещается.

Как отметил мужчина, в Ивнянском районе при въезде в область не горит подсветка стелы: «В Курской области красивое освещение на стеле, а у нас при въезде не освещается. Раньше было у нас красиво, а в соседней области не было вообще ничего. Главе Ивнянского районе не интересно это?».

Вячеслав Гладков отметил, что это не входит в ответственность Ивнянского района. Через неделю министр автомобильных дорог и транспорта всё исправит.

Мы рады, что Курская область развивается, но согласен с вами, что лучше Белгородской области других регионов нет. Это не входит в ответственность района, но вы правильно говорите, надо было самим сделать или в область сообщить.Действительно, подсветка уже два года не работает. Ночью там не ездил, но никто не обратился внимание до вас.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Белгородская область#Стела#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Подсветка
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