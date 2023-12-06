Белгородцы недовольны тем, что при въезде в область не горит подсветка стелы

Как отметил мужчина, в Ивнянском районе при въезде в область не горит подсветка стелы: «В Курской области красивое освещение на стеле, а у нас при въезде не освещается. Раньше было у нас красиво, а в соседней области не было вообще ничего. Главе Ивнянского районе не интересно это?».