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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Белгородская область вошла в топ-35 регионов по социальному благополучию населения

Белгородская область вошла в топ-35 регионов по социальному благополучию населения

6 декабря 2023, 16:04
Фото: 1MI
Во втором квартале область занимала 30-е место. Сейчас регион оказался на 22-м месте, сообщает правительство Белгородской области.
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Рейтинг

По показателям третьего квартала текущего года Белгородская область заняла 22-е место в рейтинге социального благополучия субъектов РФ. Показатели рассчитывались по средней зарплате к стоимости набора товаров и услуг.

На начало осени средняя зарплата в Белгородской области составляла 54 391 рубль. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг составила 18 062 рубля. Индекс социального благополучия равен 3,01.

Отметим, что по итогам предыдущего квартала область занимала 30-е место. Также известно, что в настоящий момент лидерами рейтинга являются Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Напомним, что Белгородская область также занимает лидирующие позиции в Черноземье по материальному благополучию. Область занимала 16-е место в России.

Белгородская область вошла в топ-20 регионов по материальному благополучию населения
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