Белгородская область вошла в топ-35 регионов по социальному благополучию населения

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
По показателям третьего квартала текущего года Белгородская область заняла 22-е место в рейтинге социального благополучия субъектов РФ. Показатели рассчитывались по средней зарплате к стоимости набора товаров и услуг.
На начало осени средняя зарплата в Белгородской области составляла 54 391 рубль. Стоимость фиксированного набора товаров и услуг составила 18 062 рубля. Индекс социального благополучия равен 3,01.
Отметим, что по итогам предыдущего квартала область занимала 30-е место. Также известно, что в настоящий момент лидерами рейтинга являются Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Напомним, что Белгородская область также занимает лидирующие позиции в Черноземье по материальному благополучию. Область занимала 16-е место в России.