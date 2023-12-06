Белгородка из ревности едва не убила мужчину, оказывавшего знаки внимания её сестре

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
6 мая в доме в шебекинском селе Дмитриевка выпивали две сестры. В гости к женщинам пришёл их знакомый — 40-летний мужчина. Шебекинец нравился одной из сестёр, но знаки внимания на застолье он оказывал другой.
Обвиняемую такое поведение гостя не устроило. Ревнивая 57-летняя женщина схватила нож и ударила им в шею и туловище мужчины. Сестра тем временем пыталась остановить родственницу.
При нанесении очередного удара мужчина смог оттолкнуть женщину и выбежать из дома. Пострадавший сам вызывал скорую помощь.
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование завершено. Дело направлено в суд.