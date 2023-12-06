Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Нож

Белгородка из ревности едва не убила мужчину, оказывавшего знаки внимания её сестре

6 декабря 2023, 11:41
Фото: 1MI
Нож

Белгородка пойдёт под суд за покушение на убийство

Трагедия едва не произошла на застолье в Шебекинском горокруге. Женщина схватила нож и ударила нравившегося ей мужчину. Тот смог оказать сопротивление, выбежать из дома и вызвать скорую, поэтому смерти удалось избежать. Расследование дела завершено, сообщает следком.

6 мая в доме в шебекинском селе Дмитриевка выпивали две сестры. В гости к женщинам пришёл их знакомый — 40-летний мужчина. Шебекинец нравился одной из сестёр, но знаки внимания на застолье он оказывал другой.

Обвиняемую такое поведение гостя не устроило. Ревнивая 57-летняя женщина схватила нож и ударила им в шею и туловище мужчины. Сестра тем временем пыталась остановить родственницу.

При нанесении очередного удара мужчина смог оттолкнуть женщину и выбежать из дома. Пострадавший сам вызывал скорую помощь.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование завершено. Дело направлено в суд.

Ревнивый белгородец сломал нож, пока бил им соперника
Узнать подробнее
Читайте также:
Ревнивый белгородец зарезал девушку на глазах её девятилетнего сынаПростила, но зря: ревнивый оскольчанин вылил на свою возлюбленную кипевший бульонРевнивый белгородец застрелил супругу, после чего покончил с собой
#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Нож#Ревность#Инна Рогова#Белгород#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
Новая атака: осколками снаряда пробило крышу дома в Белгородской области
Сегодня, 10:14
Стало известно, кто возглавит цемзавод Белгорода после задержания его гендиректора
Сегодня, 09:21
Вас не касается: почему в КМАруде не хотят говорить о суде на 30 млн рублей долга?
Сегодня, 12:18
Суд назначил наказание офицерам, из-за которых погибли военные в Белгородской области
Сегодня, 06:46
Почему из Белгорода отправляют в «инфекционку» в Старом Осколе? Отвечает Иконников
Сегодня, 12:24
Владельцы Белгородской области. «Белая птица» Игоря Барщука
Сегодня, 06:54