Зачем белгородским чиновникам понадобился смартфон за 100 тысяч рублей?

В министерстве отметили, что покупали телефон не за свои средства, а на сайте госзакупок выступали только в роли заказчика. Перед покупкой реабилитационный центр выбрал наиболее подходящий смартфон, который будет удобно использовать для съёмок и создания конкурсных видеофильмов о детях и подростках с ОВЗ.