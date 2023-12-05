Зачем белгородским чиновникам понадобился смартфон за 100 тысяч рублей?

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Министерство социальной защиты Белгородской области опубликовало на сайте госзакупок заявку на покупку смартфона Samsung Galaxy s22 ultra. Начальная стоимость аукциона составляла 108 тыс. рублей. Оказалось, что министерство закупило смартфон для конкурса «Время 31-х».
В ходе конкурса в номинации «Добровольчество» выиграл проект «Инклюзивная волонтёрская видеостудия „Свой среди своих“» от реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ имени В. З. Гетманского. Часть из выделенного гранта в 700 тыс. рублей ушла на курс «Художественное кино». Именно для организации учебного процесса и понадобился смартфон, ответили журналистам чиновники.
В министерстве отметили, что покупали телефон не за свои средства, а на сайте госзакупок выступали только в роли заказчика. Перед покупкой реабилитационный центр выбрал наиболее подходящий смартфон, который будет удобно использовать для съёмок и создания конкурсных видеофильмов о детях и подростках с ОВЗ.
Летом этого года белгородским чиновникам рекомендовали отказаться от «Айфонов» и перейти на смартфоны компании Samsung. Связано такое решение было с заражением техники премиум-класса.