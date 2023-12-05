Вячеслав Гладков: Новый Оскол получит 400 млн рублей на развитие территорий

В 2024 году к программе «Комплексное развитие сельских территорий» подключится Новый Оскол. Город в следующие три года получит около 400 миллионов рублей на капремонт Центра искусств и ремёсел, Центра врача общей практики и детского сада. Также на эти деньги установят уличное освещение.