Вячеслав Гладков: Новый Оскол получит 400 млн рублей на развитие территорий

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В 2024 году к программе «Комплексное развитие сельских территорий» подключится Новый Оскол. Город в следующие три года получит около 400 миллионов рублей на капремонт Центра искусств и ремёсел, Центра врача общей практики и детского сада. Также на эти деньги установят уличное освещение.
В проекте, инициированном Владимиром Путиным, уже участвуют другие муниципалитеты Белгородской области. Среди них — село Ильинка Алексеевского горокруга и село Погореловка Корочанского района.
Губернатор выразил надежду на то, что реализация проекта поможет и дальше благоустраивать такие населённые пункты в регионе:
«Чтобы жители сельских территорий жили в таких же условиях, как и жители наших городов, то есть не чувствовали какого-либо дискомфорта ни в чём. Мы будем стараться, привлекая не только наши областные ресурсы, но и участвуя в федеральных проектах»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области