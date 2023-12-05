Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков: Новый Оскол получит 400 млн рублей на развитие территорий

5 декабря 2023, 11:04
Фото: t.me/vvgladkov
Вячеслав Гладков
В утреннем обращении губернатор напомнил о реализации в Белгородской области инициированной президентом программы по развитию сельских населённых пунктов.

В 2024 году к программе «Комплексное развитие сельских территорий» подключится Новый Оскол. Город в следующие три года получит около 400 миллионов рублей на капремонт Центра искусств и ремёсел, Центра врача общей практики и детского сада. Также на эти деньги установят уличное освещение.

В проекте, инициированном Владимиром Путиным, уже участвуют другие муниципалитеты Белгородской области. Среди них — село Ильинка Алексеевского горокруга и село Погореловка Корочанского района.

Губернатор выразил надежду на то, что реализация проекта поможет и дальше благоустраивать такие населённые пункты в регионе:

«Чтобы жители сельских территорий жили в таких же условиях, как и жители наших городов, то есть не чувствовали какого-либо дискомфорта ни в чём. Мы будем стараться, привлекая не только наши областные ресурсы, но и участвуя в федеральных проектах»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Читайте также:
В Белгородской области установят ещё 10 зарядных станций для электромобилейВ Белгородской области неизвестный сбил подростка на велосипедеГладков поздравил выигравшую международную премию белгородку Юлию Немчинову
#Белгородская область#Новый Оскол#Корочанский район#Развитие#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Алексеевский горокруг#Екатерина Никулина#Сельские территории
Подпишитесь
В другом суде: дело против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко рассмотрят в Белгороде
Сегодня, 10:42
Белгородэнерго получило Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024
Сегодня, 12:00
Плитку обновили, протечку убрали: что с ремонтом перехода на «Родине» в Белгороде
Сегодня, 12:27
Стало известно, сколько белгородцев зарабатывает больше 1 млн рублей
Сегодня, 09:56
Город быдла, бабушек и низких зарплат. Что думают приезжие о Белгороде
Сегодня, 11:55
Юристы из Белгорода хотели заработать 10 млн на решении суда, но сами попали под суд
Сегодня, 10:35