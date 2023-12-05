В другом суде: дело против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко рассмотрят в Белгороде

Напомним, что 52-летнего Александра Сергиенко обвиняют в получении взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера в период с 2017 по 2021 года. Общая сумма взяток, за которые он оказывал покровительство нескольким фирмам, составила 50 млн рублей.