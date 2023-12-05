В другом суде: дело против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко рассмотрят в Белгороде

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Бывшего мэра Старого Оскола и экс-главу АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Александра Сергиенко будут судить в Свердловском районном суде Белгорода. Туда уже передали материалы дела по подсудности. Ранее планировалось рассмотреть уголовное дело в Старооскольском городском суде, однако место изменили.
Напомним, что 52-летнего Александра Сергиенко обвиняют в получении взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера в период с 2017 по 2021 года. Общая сумма взяток, за которые он оказывал покровительство нескольким фирмам, составила 50 млн рублей.
Весной бывшего чиновника заключили под стражу, однако Сергиенко не признаёт свою вину и утверждает, что его оговорили.
Напомним, что в конце ноября новым гендиректором АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» стал Константин Выродов. Он занял этот пост после ареста Александра Сергиенко.