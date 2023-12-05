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Александр Сергиенко

В другом суде: дело против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко рассмотрят в Белгороде

5 декабря 2023, 10:42
Фото: страница Александра Сергиенко в ВК
Александр Сергиенко

Уголовное дело против экс-мэра Старого Оскола рассмотрят в суде Белгорода

Уголовное дело против бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко рассмотрят в другом суде. Ранее планировалось провести заседание в Старооскольском городском суде, однако теперь материалы передали в Свердловский райсуд Белгорода, сообщили журналисты «Ъ-Черноземье».

Бывшего мэра Старого Оскола и экс-главу АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Александра Сергиенко будут судить в Свердловском районном суде Белгорода. Туда уже передали материалы дела по подсудности. Ранее планировалось рассмотреть уголовное дело в Старооскольском городском суде, однако место изменили.

Напомним, что 52-летнего Александра Сергиенко обвиняют в получении взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера в период с 2017 по 2021 года. Общая сумма взяток, за которые он оказывал покровительство нескольким фирмам, составила 50 млн рублей.

Весной бывшего чиновника заключили под стражу, однако Сергиенко не признаёт свою вину и утверждает, что его оговорили.

Напомним, что в конце ноября новым гендиректором АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» стал Константин Выродов. Он занял этот пост после ареста Александра Сергиенко.

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