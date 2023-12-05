В Белгородской области станет ещё холоднее

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В среду, 6 декабря, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Дождя или снега не предвидится.
Ночью температура опустится до -12…-7 °С. Местами на регион опустится туман. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
Днём тоже будет холодно: столбик термометра остановится на отметке от -7 °С до -2 °С. Ветер восточной четверти 6-11 м/с.
В Белгороде 6 декабря будет облачно. Ночью температура воздуха составит -6 °С, днём — около -3 °С. Снега не ожидается.
Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, самым холодным днём на этой неделе в Белгороде станет воскресенье. В ночь на 10 октября столбик термометра опустится до -10 °С. Днём ожидается -8 °С. При этом пока до конца недели синоптики не обещают осадков.