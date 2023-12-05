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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Мороз

В Белгородской области станет ещё холоднее

5 декабря 2023, 13:25
Фото: Midjourney
Мороз

Сильный мороз и гололедица ожидают белгородцев в среду

В регионе 6 декабря будет холодно, но осадков не ожидается. Ночью возможен туман. Подробности сообщает областное управление МЧС.
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Погода

В среду, 6 декабря, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Дождя или снега не предвидится.

Ночью температура опустится до -12…-7 °С. Местами на регион опустится туман. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Днём тоже будет холодно: столбик термометра остановится на отметке от -7 °С до -2 °С. Ветер восточной четверти 6-11 м/с.

В Белгороде 6 декабря будет облачно. Ночью температура воздуха составит -6 °С, днём — около -3 °С. Снега не ожидается.

Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, самым холодным днём на этой неделе в Белгороде станет воскресенье. В ночь на 10 октября столбик термометра опустится до -10 °С. Днём ожидается -8 °С. При этом пока до конца недели синоптики не обещают осадков.

Настоящая зимняя погода: мороз закрепится в Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Погода#Прогноз погоды#Мороз#Инна Рогова#Белгород
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