В Белгородской области станет ещё холоднее

Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, самым холодным днём на этой неделе в Белгороде станет воскресенье. В ночь на 10 октября столбик термометра опустится до -10 °С. Днём ожидается -8 °С. При этом пока до конца недели синоптики не обещают осадков.