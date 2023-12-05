В банках, в блинах и с хурмой: неожиданные рецепты оливье на Новый год

Лук режется полукольцами, а огурец — очень тонко. Его ещё нужно будет переложить в ёмкость или дуршлаг, посолить и дать стечь лишней влаге. Картофель чистится, нарезается произвольно и варится. После готовности его нужно будет помять вилкой, но так, чтобы и кусочки оставались, без лишнего «фанатизма». Теперь пару минут варим горошек в кипящей воде. А с морковкой что? Режем и обдаём кипятком. Чтобы она стала мягче, но и хрустела тоже.