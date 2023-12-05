В банках, в блинах и с хурмой: неожиданные рецепты оливье на Новый год

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Классика — с курицей и варёной колбасой. Вариации с другими видами колбас, с яблоками, с капустой, постный с грибами, с креветками и с копчёной скумбрией. Что-то привычно, что-то совсем необычно. Однако есть и другие рецепты салата оливье, о которых, возможно, слышать и думать не приходилось. Как, например, идея оливье на зиму в банках или оливье в блинах?
Как заявляется в рецепте такого чудо-оливье, такую «баночку» останется только добавить к уже нарезанным мясу, яйцам и картофелю. Хозяйки, которые делают соленья на зиму, наверняка уже догадались, что и как нужно делать.
Прежде всего, естественно, необходимо хорошенько вымыть огурцы и избавиться от их плодоножки, очистить горошек и проварить его в течение 7-10 минут. В стерилизованные банки отправляются зонтики укропа, хрен и чеснок. Можно добавить листья смородины или вишни. Потом отправить по банкам огурцы и горох.
Теперь заливаем заготовки кипятком, накрыв после крышками, ждёт минут 10-15, сливаем воду, наливаем новую порцию кипятка. И так ещё два раза. Только последнюю партию воды нужно слить в кастрюлю для будущего маринада. В воду добавляются соль, сахар и уксус.
Ещё один не совсем обычный рецепт оливье. Такая хитрость значительно упрощает транспортировку салата из дома на работу и т. д. Рецепт очень прост. Сначала делаем блины, параллельно ставим вариться овощи. Нарезаем салат, даём блинам остыть. А теперь заворачиваем оливье-блинные трубочки. А можно завернуть и конвертиками. Вот и всё.
Рекомендуется заворачивать оливье в охлаждённые блины, чтобы не сокращать срок годности салата и не портить его вкус.
Для приготовления такого заливного-рулета понадобятся типичные ингредиенты оливье, но ещё и желатин. Если брать по граммовке, то получается следующее.
Далее — обычные шаги приготовления оливье. Огурцы сперва нужно промокнуть салфеткой, чтобы убрать лишнюю влагу. Но с майонезом пока подождём.
Перед заправкой нужно замочить в холодной воде желатин. После набухания добавляем туда 50 миллилитров кипятка и ждём, когда всё растворится. Желатиновую массу добавляем в майонез и хорошенько перемешиваем. Заправляем салат и выкладываем его в форму. Ставим на несколько часов в холодильник для застывания, а перед подачей нарезаем на порции и украшаем зеленью.
Всё, как и всегда, только овощи готовятся в микроволновой печи, а не варятся несколько часов на плите. Во-первых, чтобы сварить овощи в СВЧ-печи можно почистить и нарезать их кубиками. Либо целиком. Но «свободно», чтобы не находили друг на друга. Уложить в посуду с крышкой из термостекла или пластиковый контейнер. И проследить, чтобы пар мог выходить из-под крышки или клапана.
Во-вторых, не стоит сразу доставать овощи из микроволновки. Пусть немного постоят, чтобы вкус не испортился. Пора доставать, когда, к примеру, на картофеле или моркови поверхность перестанет быть гладкой — сморщится.
При варке овощей целиком стоит помнить, что при мощности в 700-750 Вт картошка и морковь будут готовы через 10-13 минут, а при мощности в одну тысячу Вт — уже через 8-10 минут.
При варке в нарезанном виде стоит упаковать овощи в рукав для запекания или в пищевую плёнку, но сверху обязательно сделать парочку надрезов или проколов для выхода пара. А ещё нужно добавить к овощам пару ложек воды, чтобы те не стали сухими. В таком виде время «варки» сокращается.
Этот варант оливье предложил Сергей Ерошенко. Такое блюдо подаётся в ресторане. Название звучит довольно интересно и многообещающе. Посмотрим, что нужно для приготовления неклассического оливье.
Огурцы нужны будут и свежие, и солёные, на пять порций — по сто грамм каждых. Нет в нём только картошки. Видимо, хурма (200 грамм) отлично её заменяет. Как и фаланги камчатского краба в 300 грамм заменили варёную колбасу и курицу. А в остальном всё по классике.
Крабовое мясо, рекомендует шеф-повар, нужно порвать на волокна, хурму нарезать кубиками. А для украшения можно использовать всё, что душе угодно. От помидорок черри до кинзы и того же зелёного лука.
Отличается от обычного оливье такой салат тем, что вместо курицы и колбасы в него идёт «морской коктейль». Предварительно его обжаривают в воке. Блюдо также заправляется майонезом. Однако тут рекомендуется сделать его с лимонным соком самому либо купить соус с лимонным соком и добавить ещё пару капель самостоятельно.
Основа — классика без мясных продуктов и яиц. Вместо них сюда добавляются адыгейский сыр, маслины либо оливки, морская капуста, куркума и сметана.
При желании и в зависимости от вашего вкуса в салат можно добавить и сметану, и майонез. Вместе. Либо остановиться на чём-то одном. А морскую капусту, по тому же принципу, можно и порезать, чтобы она не была слишком длинной.
Есть и такой вариант блюда. В принципе, здесь можно использовать любой понравившийся рецепт оливье, а потом просто разложить его по порциям в тарталетки, чтобы не сильно мучаться с выбором подходящего гарнира. Вот и вся хитрость рецепта.
Несмотря на то, что блюдо называется японским, картофель, морковь, лук, огурцы и яйца сюда всё-так добавляются. Только вместо целого яйца берём желтки. Но и не варим.
Что ещё понадобится? Горошек замороженный (всего пару-другую столовых ложек), репчатый и зелёный лук, чеснок, бекон, рисовый уксус, чёрный и белый перец, васаби, мисо-паста, подсолнечное масло. И, пожалуй, самые необычные ингредиенты — лимонная цедра и сахарная пудра по вкусу.
Итак, делаем японский майонез. Для этого измельчаем чеснок с щепоткой соли. Отправляем его в миску, в которой будем делать майонез. Добавляем туда же четыре яичных желтка, васаби, сахар и столовую ложку рисового уксуса. Начинаем взбивать, постепенно добавляя масло. Далее — ещё ложка уксуса. Теперь оставшееся масло можно добавлять уже посмелее. Когда покажется, что взбилась масса достаточно, к ней добавляют цедру, мисо-пасту и перец.
Лук режется полукольцами, а огурец — очень тонко. Его ещё нужно будет переложить в ёмкость или дуршлаг, посолить и дать стечь лишней влаге. Картофель чистится, нарезается произвольно и варится. После готовности его нужно будет помять вилкой, но так, чтобы и кусочки оставались, без лишнего «фанатизма». Теперь пару минут варим горошек в кипящей воде. А с морковкой что? Режем и обдаём кипятком. Чтобы она стала мягче, но и хрустела тоже.
Дошла очередь до бекона. Его необходимо пожарить на сухой сковороде, «до хруста», и поломать руками. Теперь можно смешивать все ингредиенты блюда, добавлять самодельный японский майонез. Оливье по-японски готово.
Ранее редакция Бел.Ру посчитала, сколько для белгородцев будет стоить оливье с курицей, и сколько с варёной колбасой в этом Новом году. Таким же расчётам «подверглась» и сельдь под шубой.
А ещё в новогодний праздник можно будет побаловать себя десертами из моркови. Пирогами, конфетами или турецким национальным сладким блюдом.