Теперь сотрудники белгородского «Октября» будут ездить на авто с бронеплёнкой

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
Согласно документам закупки, оклейку плёнкой начали 20 ноября и закончили к 30 ноября этого года. Суть заказа — «услуги по установке, тонированию и бронированию стёкол автомобилей». Контракт заключался без проведения формальной процедуры выбора поставщика, т. е. с уже известным заказчику исполнителем.
Какой именно автомобиль и по какой причине его обклеивали защитной бронеплёнкой, в документации не указывается.
Напомним, что ранее стало известно о том, что одно из белгородских министерств объявило о своём намерении приобрести смартфон стоимостью 100 тысяч рублей. А именно Samsung Galaxy s22 ultra. Журналисты из Go31 узнали, для каких целей чиновникам потребовался такой дорогой телефон.