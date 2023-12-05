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Бронеплёнка

Теперь сотрудники белгородского «Октября» будут ездить на авто с бронеплёнкой

5 декабря 2023, 08:56
Фото: 1MI
Бронеплёнка

Белгородский «Октябрь» за 120,9 тыс. рублей заказал оклейку авто бронеплёнкой

Заказ белгородский культурный центр «Октябрь» разместил на сайте госзакупок в конце ноября этого года. Цена договора об оклейке окон защитной плёнкой 120,9 тысячи рублей.

Согласно документам закупки, оклейку плёнкой начали 20 ноября и закончили к 30 ноября этого года. Суть заказа — «услуги по установке, тонированию и бронированию стёкол автомобилей». Контракт заключался без проведения формальной процедуры выбора поставщика, т. е. с уже известным заказчику исполнителем.

Какой именно автомобиль и по какой причине его обклеивали защитной бронеплёнкой, в документации не указывается.

Напомним, что ранее стало известно о том, что одно из белгородских министерств объявило о своём намерении приобрести смартфон стоимостью 100 тысяч рублей. А именно Samsung Galaxy s22 ultra. Журналисты из Go31 узнали, для каких целей чиновникам потребовался такой дорогой телефон.

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#Город#Общество#Белгородская область#Автомобиль#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Смартфон#Татьяна Лукащева#Октябрь#Оклейка окон#Бронирование стекол#Защитная бронепленка
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