Теперь сотрудники белгородского «Октября» будут ездить на авто с бронеплёнкой

Согласно документам закупки, оклейку плёнкой начали 20 ноября и закончили к 30 ноября этого года. Суть заказа — «услуги по установке, тонированию и бронированию стёкол автомобилей». Контракт заключался без проведения формальной процедуры выбора поставщика, т. е. с уже известным заказчику исполнителем.