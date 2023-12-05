Стало известно, сколько белгородцев зарабатывает больше 1 млн рублей

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:58
Зарплату от 1 млн рублей (до вычета подоходного налога) в Белгородской области получают 73 сотрудника крупных и средних предприятий. Именно столько работников-миллионеров насчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
В Центральном Черноземье больше богатых работников только в соседней Воронежской области. Там трудятся 98 миллионеров. В Липецкой области насчитали 47 работников-богачей, в Курской — 44, а в Тамбовской — 18.
В Центральном федеральном округе Белгородская область стала пятой по числу миллионеров. Абсолютным лидером как в ЦФО, так и в целом по стране стала Москва — 14 699 человек здесь зарабатывают больше 1 млн рублей. Следом за столицей в ЦФО идёт Подмосковье (1441 человек), Тульская (103) и Воронежская (98) области, а замыкает пятёрку Белгородская область.
По числу работников-миллионеров в РФ отличились также Санкт-Петербург (1951), Свердловская область (499), Краснодарский край (349), Татарстан (342), Челябинская область (315), Ямало-Ненецкий АО (297), Нижегородская область (260), Сахалинская область (238).
Всего в России насчитали 24 400 человек, зарабатывающих от 1 млн рублей.
Ранее стало известно, что в Белгородской области больше 100 тысяч рублей получают 5% работников.