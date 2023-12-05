Стало известно, сколько белгородцев зарабатывает больше 1 млн рублей

В Центральном федеральном округе Белгородская область стала пятой по числу миллионеров. Абсолютным лидером как в ЦФО, так и в целом по стране стала Москва — 14 699 человек здесь зарабатывают больше 1 млн рублей. Следом за столицей в ЦФО идёт Подмосковье (1441 человек), Тульская (103) и Воронежская (98) области, а замыкает пятёрку Белгородская область.