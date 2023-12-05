Сделают ли бесплатным вход для детей на катки в Белгороде?

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Белгородка поинтересовалась у Валентина Демидова, будет ли вход на катки в городе бесплатным для детей.
Прочитала, что на «Есенинском» катке и в Центральном парке будет платный вход. Согласна, не самые большие деньги и очередь поменьше. А для маленьких детей тоже 50 рублей или можно бесплатно?
Жительница Белгорода
Валентин Демидов сообщил, что на «Есенинском» катке и в Центральном парке будет установлена единая цена — 50 рублей. Скидки никакой не предполагается.
Стоимость посещения символическая, это не получение прибыли. Платный вход необходим, чтобы регулировать потоки посетителей и время их нахождения на катках.
Валентин Демидов