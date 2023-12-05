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Published Сегодня, 18:21

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

Белгородцы интересуются, сделают ли бесплатный вход на катки для детей

Сделают ли бесплатным вход для детей на катки в Белгороде?

5 декабря 2023, 18:21
Фото: 1MI

Белгородцы интересуются, сделают ли бесплатный вход на катки для детей

С таким вопросом обратилась местная жительница к мэру Белгорода Валентину Демидову. Речь идёт о «Есенинском» катке и ледовых дорожках в Центральном парке.

Белгородка поинтересовалась у Валентина Демидова, будет ли вход на катки в городе бесплатным для детей.

Прочитала, что на «Есенинском» катке и в Центральном парке будет платный вход. Согласна, не самые большие деньги и очередь поменьше. А для маленьких детей тоже 50 рублей или можно бесплатно?
Жительница Белгорода

Валентин Демидов сообщил, что на «Есенинском» катке и в Центральном парке будет установлена единая цена — 50 рублей. Скидки никакой не предполагается.

Стоимость посещения символическая, это не получение прибыли. Платный вход необходим, чтобы регулировать потоки посетителей и время их нахождения на катках.
Валентин Демидов
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