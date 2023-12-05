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Мэр Белгорода пообещал разобраться с попрошайками у магазинов

«Показывают паспорт Украины, просят деньги»: в ТЦ в Белгороде обосновались беженцы?

5 декабря 2023, 12:45
Фото: 1MI

Мэр Белгорода пообещал разобраться с попрошайками у магазинов

Белгородка отметила, что уже некоторое время наблюдает попрошаек у различных супермаркетов. Она утверждает, что те показывают людям украинский паспорт, рассказывают свои истории и просят помочь едой или деньгами. Мэр города пообещал разобраться в ситуации.
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Беженцы

Жительница Белгорода сообщила в соцсетях о появлении попрошаек рядом с крупными супермаркетами. По её словам, их можно встретить у «Ленты», «Линии», торгового центра «Мега Гринн».

Стало нормой, особенно на территории «Линии» и «Ленты», встречать попрошаек, они показывают паспорт Украины, просят деньги, еду. У каждого своя история. Рассказывают, что голодные дети дома, нечем кормить. Люди помогают, и мы помогаем.
пишет белгородка

Жительница также отметила, что только в минувшие выходные к ней подошли три женщины. «Как возможна такая ситуация? Есть волонтёры, есть ПВР, может, их туда определять?» — спросила белгородка.

На обращение женщины отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он поблагодарил горожанку за информацию и пообещал проработать этот вопрос со всеми профильными структурами.

Напомним, что в конце ноября белгородцы просили помочь двум женщинам с множеством сумок, которые целыми днями сидят на лавочке в парке Победы под снегопадом. Полицейские смогли уговорить женщин отвезти их в центр «Милосердие и забота».

Обращение белгородки и ответ мэраОбращение белгородки и ответ мэра
Обращение белгородки и ответ мэра
Фото: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
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#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Беженцы#Новости Белгорода#Попрошайки#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова
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