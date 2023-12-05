«Показывают паспорт Украины, просят деньги»: в ТЦ в Белгороде обосновались беженцы?

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Жительница Белгорода сообщила в соцсетях о появлении попрошаек рядом с крупными супермаркетами. По её словам, их можно встретить у «Ленты», «Линии», торгового центра «Мега Гринн».
Стало нормой, особенно на территории «Линии» и «Ленты», встречать попрошаек, они показывают паспорт Украины, просят деньги, еду. У каждого своя история. Рассказывают, что голодные дети дома, нечем кормить. Люди помогают, и мы помогаем.
пишет белгородка
Жительница также отметила, что только в минувшие выходные к ней подошли три женщины. «Как возможна такая ситуация? Есть волонтёры, есть ПВР, может, их туда определять?» — спросила белгородка.
На обращение женщины отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он поблагодарил горожанку за информацию и пообещал проработать этот вопрос со всеми профильными структурами.
Напомним, что в конце ноября белгородцы просили помочь двум женщинам с множеством сумок, которые целыми днями сидят на лавочке в парке Победы под снегопадом. Полицейские смогли уговорить женщин отвезти их в центр «Милосердие и забота».