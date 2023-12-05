Под Белгородом появился крематорий, а экс-мэру Старого Оскола выбрали суд

В Белгороде завершается ремонт подземного перехода на «Родине». Рабочие уже обновили потолок, установили светильники треугольной формы, изменили торговые модули, а на полу обновили плитку. Старые пандусы в переходе демонтировали и заменили более широкими и удобными. Также вскоре планируется установить два электроподъёмника, на которые потратили около 3,9 млн рублей.