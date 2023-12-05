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Под Белгородом появился крематорий, а экс-мэру Старого Оскола выбрали суд

Под Белгородом появился крематорий, а экс-мэру Старого Оскола выбрали суд

5 декабря 2023, 15:30
Фото: Midjourney
5 декабря стало известно об изменении территориальной подсудности дела против бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. Также белгородцам рассказали о создании в регионе крематория для животных и об устранении подтеканий в подземном переходе на «Родине». Итоги дня — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Родина

Решит другой суд

Дело против бывшего мэра Старого Оскола и экс-главы АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Александра Сергиенко рассмотрят в Свердловском районном суде Белгорода. Ранее планировалось провести заседание в Старооскольском горсуде, но место изменили. Материалы дела передали в Белгород по подсудности.

Напомним, что Сергиенко обвиняют в покровительстве нескольким фирмам за взятки в виде имущества и незаконных услуг имущественного характера в период с 2017 по 2021 года. Общая сумма взяток составила 50 млн рублей.

Весной его заключили под стражу. Однако бывший чиновник отрицает свою вину, утверждая, что его оговорили.

Спустя время после ареста Сергиенко новым гендиректором АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» назначили Константина Выродова.

В другом суде: дело против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко рассмотрят в Белгороде
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Крематорий, но не для людей

Новый крематорий для домашних животных появился в Белгородской области. Теперь управление ветеринарии обеспечивает правильную утилизацию трупов питомцев через кремацию. Специальные камеры полностью уничтожают органические вещества: сжигание длится на протяжении нескольких часов при температуре около 1000 °C.

Место кремации разместили на улице Зелёная, 47 в Строителе Яковлевского городского округа. Хозяева будут заключать договор на кремацию, устанавливающий сроки, цены и порядок предоставления услуги. Кроме этого, белгородцам позволят выбрать тип кремации. При индивидуальном сжигании хозяевам отдадут урны с прахом животного, а при общей выдать не смогут.

Чиновники напомнили, что закон запрещает хоронить тела животных в землю, выбрасывать их в поля, леса, овраги и водные объекты, а также утилизировать в мусорных контейнерах.

Не для людей, но для животных: под Белгородом появился крематорий
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Подземку на «Родине» заканчивают ремонтировать

В Белгороде завершается ремонт подземного перехода на «Родине». Рабочие уже обновили потолок, установили светильники треугольной формы, изменили торговые модули, а на полу обновили плитку. Старые пандусы в переходе демонтировали и заменили более широкими и удобными. Также вскоре планируется установить два электроподъёмника, на которые потратили около 3,9 млн рублей.

В выходные белгородцы заметили протекающий потолок в подземке. В мэрии объяснили, что подтекание обусловлено ремонтом дорожного полотна над переходом и ливнёвки, но сам переход не пострадал.

Начатый в июне ремонт не успели выполнить в срок из-за задержки поставки материалов и согласования документов.

Напомним, что ранее напольная плитка в подземном переходе на «Родине» вызвала скандал из-за жёлто-голубой цветовой гаммы. Её демонтировали после жалоб в соцсетях.

Плитку обновили, протечку убрали: что с ремонтом перехода на «Родине» в Белгороде
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#Белгородская область#Старый Оскол#Крематорий#Газпром#Родина#Суд#Итоги#Александр Сергиенко#Подземный переход#Белгород#Итоги дня#Александра Склярова
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