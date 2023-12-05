«Начинают лениться»: Гладков снова отругал мэрию Белгорода. За что в этот раз?

Напомним, что в ходе вчерашнего оперативного совещания Вячеслав Гладков отругал мэра Белгорода Валентина Демидова за плохую уборку дорог и тротуаров от снега и гололедицы. Горожане продолжали жаловаться на обледенелые дорожки, а в ответ получали отписки от администрации.