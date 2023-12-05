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Published Сегодня, 06:42

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Вячеслав Гладков

«Начинают лениться»: Гладков снова отругал мэрию Белгорода. За что в этот раз?

5 декабря 2023, 06:42
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков

Гладков проконтролирует ответы чиновников в соцсетях

Ответы администрации Белгорода на вопросы горожан губернатор назвал обезличенными и формальными. Гладков заверил, что проконтролирует качество обращений.

Губернатор Вячеслав Гладков остался недоволен ответами мэрии Белгорода на вопросы горожан в соцсетях.

«Администрация Белгорода отвечает такими обезличенными сообщениями, где нет конкретного человека, который даёт ответ, а значит, ответ зачастую формален, что приводит к возмущениям и дополнительным вопросам с вашей стороны», — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что некоторые главы уже «начинают лениться». Глава региона пообещал следить за качеством обращений и рассказывать об их решении, чтобы вопросов у горожан становилось меньше.

Напомним, что в ходе вчерашнего оперативного совещания Вячеслав Гладков отругал мэра Белгорода Валентина Демидова за плохую уборку дорог и тротуаров от снега и гололедицы. Горожане продолжали жаловаться на обледенелые дорожки, а в ответ получали отписки от администрации.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Вячеслав Гладков#Критика#Валентин Демидов#Александра Склярова#Отписки
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