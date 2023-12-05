«Начинают лениться»: Гладков снова отругал мэрию Белгорода. За что в этот раз?

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Губернатор Вячеслав Гладков остался недоволен ответами мэрии Белгорода на вопросы горожан в соцсетях.
«Администрация Белгорода отвечает такими обезличенными сообщениями, где нет конкретного человека, который даёт ответ, а значит, ответ зачастую формален, что приводит к возмущениям и дополнительным вопросам с вашей стороны», — заявил Гладков.
Губернатор добавил, что некоторые главы уже «начинают лениться». Глава региона пообещал следить за качеством обращений и рассказывать об их решении, чтобы вопросов у горожан становилось меньше.