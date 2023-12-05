К Новому году в Белгороде украсят ещё одну локацию

В Белгороде завершается второй этап реконструкции набережной «Берега»

Мэр Белгорода рассказал о завершении второго этапа реконструкции набережной «Берега». В этом году откроют мост между правым и левым берегами Северского Донца, а также для посещения будет открыта и сама набережная. В следующем году планируется завершить оставшиеся работы.

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