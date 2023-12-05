К Новому году в Белгороде украсят ещё одну локацию

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В Белгороде завершается второй этап реконструкции набережной «Берега». Заканчивается обустройство велопешеходных связей и прогулочных террас, которые разместили вдоль Везёлки и Северского Донца. После укрепления береговой линии рабочие приступят к обустройству участка около «Конпрока». В ближайшее время на маршрутах подключат освещение.
Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что основные конструктивные элементы проекта уже готовы. Осталось установить на спортплощадках ограждение, трибуны и многофункциональный павильон. Спортивный кластер с олимпийской стометровкой планируется держать в открытом доступе круглогодично.
Посетить оформленную к новогодним праздникам набережную белгородцы смогут уже до конца декабря. В этом же году планируют открыть мост между левым и правым берегами Северского Донца. Однако ремонтные работы продолжатся и в следующем году: рабочие благоустроят территорию и установят дополнительные арт-объекты.