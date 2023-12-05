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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Набережная

К Новому году в Белгороде украсят ещё одну локацию

5 декабря 2023, 14:31
Фото: мэрия Белгорода
Набережная

В Белгороде завершается второй этап реконструкции набережной «Берега»

Мэр Белгорода рассказал о завершении второго этапа реконструкции набережной «Берега». В этом году откроют мост между правым и левым берегами Северского Донца, а также для посещения будет открыта и сама набережная. В следующем году планируется завершить оставшиеся работы.

В Белгороде завершается второй этап реконструкции набережной «Берега». Заканчивается обустройство велопешеходных связей и прогулочных террас, которые разместили вдоль Везёлки и Северского Донца. После укрепления береговой линии рабочие приступят к обустройству участка около «Конпрока». В ближайшее время на маршрутах подключат освещение.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что основные конструктивные элементы проекта уже готовы. Осталось установить на спортплощадках ограждение, трибуны и многофункциональный павильон. Спортивный кластер с олимпийской стометровкой планируется держать в открытом доступе круглогодично.

Посетить оформленную к новогодним праздникам набережную белгородцы смогут уже до конца декабря. В этом же году планируют открыть мост между левым и правым берегами Северского Донца. Однако ремонтные работы продолжатся и в следующем году: рабочие благоустроят территорию и установят дополнительные арт-объекты.

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#Белгородская область#Набережная#Реконструкция#Новости Белгорода#Работы#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова#Берега
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