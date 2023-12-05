Город быдла, бабушек и низких зарплат. Что думают приезжие о Белгороде

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Из положительного переехавшие в Белгород отмечают благоустроенность улиц, хороший общественный транспорт и дороги, чистоту, аккуратность и высокое качество продуктов. Часто переехавшие также упоминают необычные скульптуры в центре, о которых мы писали ранее.
«Переехали с Камчатки в 2017 году, купили дом в 15 километрах от города. С тех пор живём как в раю. Здесь все времена года, город очень-преочень чистый, дороги гладенькие. Очень много парков, которые полностью благоустроены, с урнами, скамейками, кафе. Уже просто прогуляться пешком по городу доставляет неимоверное удовольствие. Везде, где только можно, посажены цветы в красиво обустроенные клумбы. А выделенки для автобусов гарантируют быстрое передвижение в любую сторону без пробок». Алексей
Некоторые переехали под Белгород из других стран. Например, Казахстана: таких людей радуют приятный климат и порядок на улицах.
«Двадцать лет назад мы переехали в Белгородскую область из Казахстана. Долго искали подходящий по климату город в России и теперь нашли. Живём в 70 километрах от Белгорода, маршрутки ходят в сам город каждый час-полтора, но в город мы ездим очень редко, так как и в нашем районе есть всё необходимое для жизни. Дороги очень хорошие! Зимы не очень холодные, лето жаркое, сырости нет! Город чистейший, районы тоже! Везде зелень и клумбы. Город полиции, но это очень хорошо — порядок во всём». Татьяна
О том, что город безопасный и уютный, отметила в разговоре с Бел.Ру приехавшая сюда из Брянска Анастасия.
«Плюсы: нормальный транспорт и дороги, чистота, не страшно ходить по улицам ночью. Но на своём опыте я не сталкивалась с любого рода преступностью, хотя среди знакомых есть истории. Из минусов — только качество воды вспомнила».
Переехавшая в Белгород из Железногорска Татьяна также рассказала изданию о плюсах жизни здесь. Например, в её родном городе доставка продуктов является роскошью, а дороги гораздо грязнее и неудобнее. Кроме того, в Железногорске большие проблемы с работой.
«В Белгороде больше возможностей в плане работы. Моя мама недавно уволилась, но найти нормальную новую работу в Железногорске тяжело — проще дождаться китайской пасхи. Это главная проблема в Железногорске, из-за которой все оттуда и бегут. Раньше бежали выпускники 11-х классов, теперь бегут все. Либо на ГОК, либо „по связям“, либо, пожалуйста, вот тебе гроши. То же самое с медициной. Поэтому Белгород и тут выиграл».
Так о Белгороде отозвалась в социальных сетях пользователь с ником Алина. В целом, из негативного переехавшие отмечают относительно низкие зарплаты, хамское отношение людей и отсутствие мест для развлечений.
«Волей случая жила в нескольких городах России, но нигде не встречала столько невоспитанных, агрессивных, без чувства такта, интимного пространства и элементарной вежливости людей! Как будто это большая деревня, где никогда и никого не учили хорошим манерам. Автомобилисты правил не знают. Сервис вообще жуть: однажды директор магазина так на меня кричала, что я аж обалдела. Живу тут три года, и, честно, если бы не обстоятельства, то бежала бы отсюда, сверкая пятками». Мария
Часто пользователи Сети отмечают, что в Белгороде низкие зарплаты и плохие перспективы — «это город бабушек». Кроме того, впечатление от города портят высокие цены на жильё.
«Прожил 41 год в Белгороде. Своя квартира. Сдал её в наём и свалил в Новороссийск. Надо было раньше валить: зарплата — мизер, работы — нет, цены — космос. Теперь мне есть, с чем сравнить. Белгородская область — это огород Москвы. Всё там выращивают. Что Белгороде стоит как золото, в Москве — как чермет». Алексей
Также гостям города не нравится местное кумовство, которое только усиливает проблемы с поиском работы.
«На работе только свои люди. Когда работал на рынке, то поставили своего знакомого вместо меня, а мне сказали: „Гуляй, не нужен“». Виталий
Переехавшая из-за границы в Белгород Алеся рассказала Бел.Ру, что город ей нравится: он маленький и милый, но у него всё же есть минусы. Например, плохая вода и некрасивая архитектура.
«Бесит, что много однотипных кофеен. Бесит, что сносят милые домики и строят бездушные многоэтажки. Бесят уродские пчёлы на фасаде домов в центре. Терпеть их не могу. Ещё бесит очень новый торговый центр у центрального рынка: не люблю, когда дома выделяются из стиля города. Это портит сразу всё».