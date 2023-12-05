Город быдла, бабушек и низких зарплат. Что думают приезжие о Белгороде

Приезжие рассказали, что думают о Белгороде

Для кого-то Белгород — уютный и чистый город, небольшой, но удобный и ухоженный. А для кого-то — «тупиковая ветвь» с низкими зарплатами, хамским отношением и низким уровнем жизни. Бел.Ру решило выяснить, где же правда: мы пообщались с переехавшими в Белгород и собрали отзывы с сайтов и из соцсетей.

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