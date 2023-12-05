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Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Белгородцы попросили организовать ёлочный базар на Крейде

Будут ли на ёлочных базарах продавать деревья в кадках и сосновые ветки?

5 декабря 2023, 16:56
Фото: 1MI

Белгородцы попросили организовать ёлочный базар на Крейде

С вопросами местные жители обратились к мэру Белгорода Валентину Демидову.

Горожане интересовались будут ли на базарах продавать ёлки в кадках, а также сосновые ветки. Как отметила местная жительница, многие в домах ставят искусственные деревья, но для аромата и настроения расставляют в вазы еловые ветки.

Безусловно на ёлочных базарах можно будет приобрести еловый и сосновый лапник. Часто покупатели берут именно ветки, а не деревья.
Валентин Демидов

Также Демидов отметил, что по информации продавцов, ели и сосны в кадках — не самый востребованный товар, однако запрос от покупателей есть. Предприниматели планируют в небольшом количестве организовать продажу таких деревьев на каждой точке.

Помимо этого, во время эфира белгородцы спросили мэра, почему ёлочных базаров нет на Крейде. Валентин Демидов сообщил, что этот вопрос уже отрабатывается — в настоящий момент подбирается участок для торговли.

Напомним, что в областном центре ёлки начнут продавать с 16 декабря. Недавно журналисты Бел.Ру прогулялись по центру Белгорода и увидели, как город готовят к новогодним праздникам. Так, на Соборной площади уже установили каркас катка, а на ёлке появились иголки и звезда.

Городские власти озвучили дату открытия ёлочных базаров в Белгороде
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