Будут ли на ёлочных базарах продавать деревья в кадках и сосновые ветки?

Напомним, что в областном центре ёлки начнут продавать с 16 декабря. Недавно журналисты Бел.Ру прогулялись по центру Белгорода и увидели, как город готовят к новогодним праздникам. Так, на Соборной площади уже установили каркас катка, а на ёлке появились иголки и звезда.