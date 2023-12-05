Будут ли на ёлочных базарах продавать деревья в кадках и сосновые ветки?

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Горожане интересовались будут ли на базарах продавать ёлки в кадках, а также сосновые ветки. Как отметила местная жительница, многие в домах ставят искусственные деревья, но для аромата и настроения расставляют в вазы еловые ветки.
Безусловно на ёлочных базарах можно будет приобрести еловый и сосновый лапник. Часто покупатели берут именно ветки, а не деревья.
Валентин Демидов
Также Демидов отметил, что по информации продавцов, ели и сосны в кадках — не самый востребованный товар, однако запрос от покупателей есть. Предприниматели планируют в небольшом количестве организовать продажу таких деревьев на каждой точке.
Помимо этого, во время эфира белгородцы спросили мэра, почему ёлочных базаров нет на Крейде. Валентин Демидов сообщил, что этот вопрос уже отрабатывается — в настоящий момент подбирается участок для торговли.