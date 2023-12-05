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Белгородэнерго получило Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024

Белгородэнерго получило Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024

5 декабря 2023, 12:00
Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Паспорт готовности, полученный филиалом «Россети Центр» — «Белгородэнерго», подтверждает, что все мероприятия и производственные программы по подготовке к отопительному сезону реализованы в полном объеме.

Аварийный запас оборудования и материалов укомплектован на сто процентов. Для оперативной подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлено 188 резервных источников электроснабжения общей мощностью 27 МВт. Все районы электрических сетей укомплектованы необходимыми материалами, оборудованием, спецтехникой. Обеспечена физическая защищенность основных центров питания, расположенных на приграничной территории. В Белгородэнерго создана эффективная система оперативного реагирования на технологические нарушения. К ликвидации аварий и нештатных ситуаций подготовлены 163 бригад в составе 600 человек, укомплектованные 211 единицами техники. Бригады в приграничье оснащены специальной бронированной техникой и защитной экипировкой: бронежилетами, спецодеждой, защитными касками.

Порядок межведомственного взаимодействия энергетики отработали на специальных противоаварийных тренировках и учениях с участием регионального МЧС, Курского РДУ, Черноземного предприятия МЭС, филиала «Квадра» — «Белгородская генерация», муниципалитетов и подрядных организаций.

Фото: филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

Одним из ключевых факторов подготовки к зиме является выполнение ремонтной программы. В этом году объем ее финансирования составил 1 052,5 млн рублей, это на 154,2 млн рублей больше, чем в прошлом. Отремонтировано 198,3 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 47 из них — в приграничной зоне, 628 подстанции 6-10 кВ, 184 крупных питающих центров 35-110 кВ.

Собственными силами, персоналом службы подготовки производства, отремонтировано 214 силовых трансформатора 6-10 кВ и восемь комплектных трансформаторных подстанций, изготовлено более 5 тысяч металлоконструкций для воздушных линий электропередачи. Тем самым филиал на 100% закрыл потребность в оборудовании для реализации ремонтной программы и проведения аварийно-восстановительных работ.

«Работа в осенне-зимний период требует максимальной консолидации сил, повышенной готовности и оперативности в решении производственных вопросов. Мы рассчитываем, что проделанная работа, мобилизация сил и ресурсов позволят нам пройти этот непростой период без аварий и серьезных сбоев в подаче электроэнергии», — отметил директор филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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#Белгородская область#Белгородэнерго#Отопительный сезон#Паспорт готовности#Металлоконструкции#Электроснабжение#Белгород#Кристина Семенчук#Материалы#Россети Центр
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