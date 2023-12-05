Белгородэнерго получило Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024

Аварийный запас оборудования и материалов укомплектован на сто процентов. Для оперативной подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлено 188 резервных источников электроснабжения общей мощностью 27 МВт. Все районы электрических сетей укомплектованы необходимыми материалами, оборудованием, спецтехникой. Обеспечена физическая защищенность основных центров питания, расположенных на приграничной территории. В Белгородэнерго создана эффективная система оперативного реагирования на технологические нарушения. К ликвидации аварий и нештатных ситуаций подготовлены 163 бригад в составе 600 человек, укомплектованные 211 единицами техники. Бригады в приграничье оснащены специальной бронированной техникой и защитной экипировкой: бронежилетами, спецодеждой, защитными касками.