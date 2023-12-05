Аудитория веб-версии ВТБ Онлайн вырастет на 1 млн человек до конца года

«Последние два года мы сосредоточили свои усилия на улучшении веб-версии ВТБ Онлайн, включив туда все функции современных банковских приложений. Сегодня веб-технология стала более стабильной против ограничений западных онлайн-магазинов, что позволяет клиентам всегда оставаться на связи с банком. Ее можно использовать на любых устройствах, она не занимает память смартфона, а ее функционал обновляется автоматически. В первую очередь, веб-версия ВТБ Онлайн пользуется спросом у клиентов со смартфонами на iOS, для которых она станет более совершенной альтернативой мобильных приложений», — отметил Никита Чугунов.