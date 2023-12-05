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Аудитория веб-версии ВТБ Онлайн вырастет на 1 млн человек до конца года

Аудитория веб-версии ВТБ Онлайн вырастет на 1 млн человек до конца года

5 декабря 2023, 11:38
Фото: 1MI
Реклама. Банк ВТБ (ПАО). erid: LjN8Jy3VQ
Число пользователей ВТБ Онлайн по итогам года вырастет на 15% и превысит 17 млн человек. Все больше клиентов начинают пользоваться веб-версией — за год ее аудитория увеличится на 19%, до 6,5 млн, из них миллион скачают приложение в декабре.

Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов, в преддверии 14-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

«Последние два года мы сосредоточили свои усилия на улучшении веб-версии ВТБ Онлайн, включив туда все функции современных банковских приложений. Сегодня веб-технология стала более стабильной против ограничений западных онлайн-магазинов, что позволяет клиентам всегда оставаться на связи с банком. Ее можно использовать на любых устройствах, она не занимает память смартфона, а ее функционал обновляется автоматически. В первую очередь, веб-версия ВТБ Онлайн пользуется спросом у клиентов со смартфонами на iOS, для которых она станет более совершенной альтернативой мобильных приложений», — отметил Никита Чугунов.

Клиенты ВТБ на 36% увеличили активность посещений цифровых сервисов банка. За год частота входов в ВТБ Онлайн выросла с 8 до 11 сессий на одного клиента в месяц. Это вызвано привыканием пользователей к веб-версии ВТБ Онлайн и повышением удобства входа. Сегодня пользователи ВТБ Онлайн заходят в мобильное приложение на Android и веб-версию более 200 млн раз в месяц и оформляют через него почти половину наиболее востребованных розничных продуктов банка — в 1,5 раза больше, чем год назад.

Веб-версия ВТБ Онлайн — это сайт, при авторизации на котором клиент ВТБ может попасть в свой личный кабинет, управлять счетами и картами, любыми продуктами и сервисами, уточнять информацию. Нет необходимости в сложных манипуляциях, не надо устанавливать приложение и постоянно его обновлять. Веб-версия ВТБ Онлайн позволяет совершать вход по биометрии за секунду. Для этого необходимо установить на рабочий экран смартфона иконку сервиса. Помимо этого, онлайн-банк предлагает оплату по QR-коду в магазинах, пакет банковских повседневных услуг, оформление социальных программ, управление инвестициями и вкладами, контроль пенсии и даже личный кабинет самозанятого. Подробнее ознакомиться с инструкцией по использованию веб-версии ВТБ Онлайн можно на сайте банка.

Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте https://www.vtb.ru/, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

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