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Вячеслав Гладков

Запрос населения большой: Гладков поручил принять решение по выходу на очное обучение

4 декабря 2023, 08:54
Фото: t.me/vvgladkov
Вячеслав Гладков

В приграничье Белгородской области могут отменить дистанционный формат обучения

На еженедельном совещании правительства губернатор дал поручение министру образования проанализировать оперативную обстановку и решить, для каких учреждений будут усиливать меры безопасности, а какие выйдут с дистанционки.

Глава региона напомнил Андрею Милёхину о договорённости по итогам второй учебной четверти проанализировать оперативную обстановку и обозначить регламент работы школ в приграничных территориях. Опираясь на 757-й указ президента РФ, губернатор может самостоятельно принять решение о выводе школ из дистанта.

Исходя из оперативном обстановки министру предстоит решить, в каких населённых пунктах меры безопасности будут ослаблены, в каких усилены. По обязательному согласованию с родителями и учителями, отмечает Гладков, нужно принять решение по возвращению очного образования в школы, которые сейчас на дистанте.

«Это один из самых больших запросов населения нашей области. Но делаем всё как всегда продуманно — согласовывая с минобороны и другими службами. Ни в коем случае не допускаем не обдуманных действий»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, на прошлой неделе к главе региона обратились шебекинцы, которые были обеспокоены обучением детей на дистанте, и просили провести опрос среди родителей о выходе на очный формат.

Родители интересуются, как будут работать шебекинские школы в следующем году
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#Белгородская область#Родители#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Дистанционное обучение#Меры безопасности#Екатерина Никулина#Приграничье#СВО#Очное обучение#Приграничные территории#Очный формат
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