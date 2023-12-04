Запрос населения большой: Гладков поручил принять решение по выходу на очное обучение

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Глава региона напомнил Андрею Милёхину о договорённости по итогам второй учебной четверти проанализировать оперативную обстановку и обозначить регламент работы школ в приграничных территориях. Опираясь на 757-й указ президента РФ, губернатор может самостоятельно принять решение о выводе школ из дистанта.
Исходя из оперативном обстановки министру предстоит решить, в каких населённых пунктах меры безопасности будут ослаблены, в каких усилены. По обязательному согласованию с родителями и учителями, отмечает Гладков, нужно принять решение по возвращению очного образования в школы, которые сейчас на дистанте.
«Это один из самых больших запросов населения нашей области. Но делаем всё как всегда продуманно — согласовывая с минобороны и другими службами. Ни в коем случае не допускаем не обдуманных действий»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, на прошлой неделе к главе региона обратились шебекинцы, которые были обеспокоены обучением детей на дистанте, и просили провести опрос среди родителей о выходе на очный формат.