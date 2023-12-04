Запрос населения большой: Гладков поручил принять решение по выходу на очное обучение

Исходя из оперативном обстановки министру предстоит решить, в каких населённых пунктах меры безопасности будут ослаблены, в каких усилены. По обязательному согласованию с родителями и учителями, отмечает Гладков, нужно принять решение по возвращению очного образования в школы, которые сейчас на дистанте.