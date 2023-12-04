ВСУ атаковали Белгородскую область из артиллерии и миномёта

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В минувшее воскресенье, 3 декабря, Белгородская область попала под обстрел шесть раз. Из артиллерии ВСУ атаковали Щетиновку в Белгородском районе. Здесь насчитали пять прилётов.
Под миномётный обстрел попала Лозовая Рудка в Борисовском районе. По хутору ВСУ выпустили один снаряд.
В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
Днём ранее, 2 декабря, в Белгородской области было больше прилётов. Под обстрелом находились пять районов. Пострадавших и разрушений не было.
1 декабря ВСУ ударили только по Щетиновке в Белгородском районе. По селу выпустили три артиллерийских снаряда.