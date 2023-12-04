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Published Сегодня, 06:40

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Обстрел

ВСУ атаковали Белгородскую область из артиллерии и миномёта

4 декабря 2023, 06:40
Фото: 1MI
Обстрел

Число обстрелов Белгородской области за сутки снизилось до шести

Под ударом 3 декабря были Щетиновка и Лозовая Рудка. О последствиях обстрелов сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В минувшее воскресенье, 3 декабря, Белгородская область попала под обстрел шесть раз. Из артиллерии ВСУ атаковали Щетиновку в Белгородском районе. Здесь насчитали пять прилётов.

Под миномётный обстрел попала Лозовая Рудка в Борисовском районе. По хутору ВСУ выпустили один снаряд.

В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Днём ранее, 2 декабря, в Белгородской области было больше прилётов. Под обстрелом находились пять районов. Пострадавших и разрушений не было.

1 декабря ВСУ ударили только по Щетиновке в Белгородском районе. По селу выпустили три артиллерийских снаряда.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Борисовский район#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Артиллерия#Атака#СВО#Обстрел ВСУ#Миномёт
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