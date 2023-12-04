В РАСО назвали победителей 2023 года политической премии «Гамбургский счет»

«Политиком года стал „НейроЖириновский“, конкурировавший с Сергеем Собяниным. И это очень символично, учитывая тот факт, что в прошлом году посмертно политиком года стал Владимир Вольфович. Видимо, эта инерция его харизмы, обаяния, идей до сих пор помогает его партии», — отметил президент РАСО Евгений Минченко.