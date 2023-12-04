В РАСО назвали победителей 2023 года политической премии «Гамбургский счет»

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Учрежденную в 2016 году премию присуждают политическим деятелям, партиям, группам и кандидатам, которые при проведении конкурентных политических кампаний и демократических процедур продемонстрировали высокий уровень результативности, технологичности и креативности, сообщает 56orb.ru.
В номинации «Мэр года» победили глава Иркутска Руслан Болотов и мэр Сысерти Дмитрий Нисковских. Стоит отметить, что это уже второй раз, когда за историю существования премии в этой номинации победу присудили сразу двум мэрам.
Как подчеркнул президент РАСО Евгений Минченко, Дмитрий Нисковских обладает ярким коммуникативным стилем и демонстрирует креативные решения для привлечения внимания к небольшому городу Свердловской области. В отношении заслуг Руслана Болотова президент ассоциации отметил, что мэр Иркутска эффективно разрешил целый пучок элитных конфликтов, а также впервые за долгое время обеспечил доминирование единороссов в Иркутске на выборах в заксобрание Иркутской области.
Выборы в городской совет депутатов Красноярска стали лучшей муниципальной кампанией партии «Единая Россия». Победителем в номинации «Лучшая муниципальная кампания оппозиционной парламентской партии» стала КПРФ на выборах в совет депутатов города Абакана. А на выборах в горсовет Красноярска партия «Зеленые» была признана лучшей муниципальной кампанией непарламентской партии.
«Политиком года стал „НейроЖириновский“, конкурировавший с Сергеем Собяниным. И это очень символично, учитывая тот факт, что в прошлом году посмертно политиком года стал Владимир Вольфович. Видимо, эта инерция его харизмы, обаяния, идей до сих пор помогает его партии», — отметил президент РАСО Евгений Минченко.
В ассоциации также сообщили, что в категории «Лучшая кампания действующего губернатора от оппозиционной партии» победу одержал глава Орловской области Андрей Клычков из КПРФ. Премию за лучшую кампанию действующего губернатора от партии «Единая Россия» присудили губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Глава Красноярского края Михаил Котюков получил награду за лучшую кампанию временно исполняющего обязанности губернатора.
Лауреаты премии были определены через голосование. В нем приняли участие члены комитета по политтехнологиям РАСО, то есть более сотни профессионалов в области политтехнологий, политконсультантов и политических юристов. Церемония награждения прошла на полях форума «Дни PR — 2023», информпартнером которого выступил медиахолдинг 1MI.