Уберут сколиоз и плоскостопие? В РФ могут изменить требования к здоровью призывников

Предполагается, что изменят организацию проведения медосмотра тех, кто встаёт на воинский учёт, собирается служить по призыву или по контракту. Поправки могут внести в Положение о военно-врачебной экспертизе, которое определяет, при наличии каких болезней присваивается та или иная категория годности к службе.