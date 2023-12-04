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Военный билет

Уберут сколиоз и плоскостопие? В РФ могут изменить требования к здоровью призывников

4 декабря 2023, 09:15
Фото: 1MI
Военный билет

Минобороны хочет изменить требования к состоянию здоровья призывников

Планируется изменить организацию проведения медицинского осмотра тех, кто встаёт на воинский учёт, отправляется служить по контракту или по призыву. О каких конкретно изменениях идёт речь, неизвестно. Ранее предлагалось убрать из списка заболеваний сколиоз и плоскостопие, напоминает The Moscow Post.
Сюжет
Призыв

Требования к состоянию здоровья призывников могут измениться. С соответствующим предложением выступило Минобороны РФ.

Предполагается, что изменят организацию проведения медосмотра тех, кто встаёт на воинский учёт, собирается служить по призыву или по контракту. Поправки могут внести в Положение о военно-врачебной экспертизе, которое определяет, при наличии каких болезней присваивается та или иная категория годности к службе.

Конкретные изменения при этом не называются. Издание напоминает, что ранее звучали предложения убрать из списка заболеваний, при которых не берут на службу, плоскостопие и сколиоз.

Общественное обсуждение проекта началось 28 ноября. Завершиться оно должно 12 декабря.

Напомним, что в региональном военном комиссариате ранее сообщили, что белгородские призывники чаще всего получали отсрочку из-за ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, плоскостопия и неврологических нарушений.

Осенний призыв в Белгородской области, как и по всей стране, стартовал 1 октября. Завершится он в конце года.

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#Изменения#Призыв#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#Медкомиссия
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