Уберут сколиоз и плоскостопие? В РФ могут изменить требования к здоровью призывников

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Требования к состоянию здоровья призывников могут измениться. С соответствующим предложением выступило Минобороны РФ.
Предполагается, что изменят организацию проведения медосмотра тех, кто встаёт на воинский учёт, собирается служить по призыву или по контракту. Поправки могут внести в Положение о военно-врачебной экспертизе, которое определяет, при наличии каких болезней присваивается та или иная категория годности к службе.
Конкретные изменения при этом не называются. Издание напоминает, что ранее звучали предложения убрать из списка заболеваний, при которых не берут на службу, плоскостопие и сколиоз.
Общественное обсуждение проекта началось 28 ноября. Завершиться оно должно 12 декабря.
Напомним, что в региональном военном комиссариате ранее сообщили, что белгородские призывники чаще всего получали отсрочку из-за ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, плоскостопия и неврологических нарушений.
Осенний призыв в Белгородской области, как и по всей стране, стартовал 1 октября. Завершится он в конце года.