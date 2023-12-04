Цемзавод отказался комментировать задержание гендиректора Эдуарда Андросова

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Корреспондент Бел.Ру позвонил в приёмную АО «Белгородский цемент» и попросил прокомментировать ситуацию с задержанием гендиректора Эдуарда Андросова. В частности, журналиста интересовало, продолжит ли Андросов руководить предприятием после заведённого на него уголовного дела и кто исполняет его обязанности сейчас. В приёмной комментировать ситуацию отказались:
Никаких комментариев я вам давать не буду. Имею право. Обращайтесь в управляющую компанию.
Журналист позвонил в «Цемрос», головную компанию цемзавода. Там по телефону общаться тоже отказались, потребовав официальный запрос на почту. Бел.Ру направило его для получения разъяснений.
Гендиректора «Белгородского цемента» и депутата горсовета Эдуарда Андросова отправили под домашний арест на время расследования уголовного дела. Он признал свою вину. В отношении гендиректора цемзавода возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Ранее цемзавод оказался в эпицентре скандала: местные жители обвиняли предприятие в запылении города.