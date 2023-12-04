Цемзавод отказался комментировать задержание гендиректора Эдуарда Андросова

Корреспондент Бел.Ру позвонил в приёмную АО «Белгородский цемент» и попросил прокомментировать ситуацию с задержанием гендиректора Эдуарда Андросова. В частности, журналиста интересовало, продолжит ли Андросов руководить предприятием после заведённого на него уголовного дела и кто исполняет его обязанности сейчас. В приёмной комментировать ситуацию отказались: