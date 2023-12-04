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Рисунки водителя на белгородском маршруте

Трансформер и мосты: водитель рисует картины на грязных окнах автобуса

4 декабря 2023, 07:46
Фото: Telegram-канал «Трудный Токов»
Рисунки водителя на белгородском маршруте

Водитель автобуса в Белгороде представил новые картины на окнах

Ранее белгородцы обратили внимание на красивые рисунки на грязных окнах маршрута №115. Оказалось, что украшает автобус рисунками сам водитель — Василий Ясенок. Фото опубликовал Telegram-канал «Трудный Токов».

Водитель белгородского автобуса №115 снова отличился и украсил рисунками окна, которые стали грязными от слякоти и воды. На этот раз Василий Ясенок нарисовал трансформера и разводные мосты в Санкт-Петербурге. Художеством водитель увлекается перед тем, как отправить автобус на помывку.

О талантливом белгородце стало известно в конце ноября. Тогда он, помимо разводных мостов, нарисовал картину Ван Гога на загрязнённом стекле.

Известно, что раньше мужчина работал в Санкт-Петербурге, где точно так же рисовал на окнах транспорта.

Рисунки водителя на белгородском маршрутеРисунки водителя на белгородском маршруте
Рисунки водителя на белгородском маршрутеРисунки водителя на белгородском маршруте
Рисунки водителя на белгородском маршрутеРисунки водителя на белгородском маршруте
Рисунки водителя на белгородском маршрутеРисунки водителя на белгородском маршруте
Рисунки водителя на белгородском маршруте
Фото: Telegram-канал «Трудный Токов»
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#Белгородская область#Водитель#Автобус#Фотофакт#Новости Белгорода#Окна#Рисунки#Белгород#Александра Склярова
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