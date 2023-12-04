Трансформер и мосты: водитель рисует картины на грязных окнах автобуса

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Водитель белгородского автобуса №115 снова отличился и украсил рисунками окна, которые стали грязными от слякоти и воды. На этот раз Василий Ясенок нарисовал трансформера и разводные мосты в Санкт-Петербурге. Художеством водитель увлекается перед тем, как отправить автобус на помывку.
О талантливом белгородце стало известно в конце ноября. Тогда он, помимо разводных мостов, нарисовал картину Ван Гога на загрязнённом стекле.
Известно, что раньше мужчина работал в Санкт-Петербурге, где точно так же рисовал на окнах транспорта.