«Там сугробы лежат»: два подрядчика не справляются с очисткой дороги под Белгородом

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
На оперативном совещании правительства глава региона поднял вопрос с уборкой снега на трассе Строитель — Белгород. Местные жители жалуются на качество выполнения этих работ.
Оказалось, что у этой федеральной дороги два подрядчика — один из Белгородской области, который половину трассы очищает хорошо, второй из другого региона — «такое ощущение, что не чистит совсем».
Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Владимиру Базарову и министру транспорта Сергею Евтушенко разобраться в этом вопросе, встретиться с руководством федеральных дорог и выставить претензии, в том числе финансового характера в сторону подрядчика.
«Человеку же действительно всё равно, какая дорога — муниципальная, региональная или федеральная. Он выехал из дома, везёт дорога или родителей в больницу, а там сугробы на дорогах».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области