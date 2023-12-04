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Заснеженная дорога

«Там сугробы лежат»: два подрядчика не справляются с очисткой дороги под Белгородом

4 декабря 2023, 07:57
Фото: 1MI
Заснеженная дорога

Дорогу Строитель — Белгород не очищают до конца из-за разных подрядчиков

Губернатор Гладков поручил чиновникам разобраться с уборкой снега на трассе Строитель — Белгород, так как чистят её только «наполовину».

На оперативном совещании правительства глава региона поднял вопрос с уборкой снега на трассе Строитель — Белгород. Местные жители жалуются на качество выполнения этих работ.

Оказалось, что у этой федеральной дороги два подрядчика — один из Белгородской области, который половину трассы очищает хорошо, второй из другого региона — «такое ощущение, что не чистит совсем».

Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Владимиру Базарову и министру транспорта Сергею Евтушенко разобраться в этом вопросе, встретиться с руководством федеральных дорог и выставить претензии, в том числе финансового характера в сторону подрядчика.

«Человеку же действительно всё равно, какая дорога — муниципальная, региональная или федеральная. Он выехал из дома, везёт дорога или родителей в больницу, а там сугробы на дорогах».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородский район#Новости Белгорода#Подрядчики#Уборка снега#Белгород#Качество работ#Екатерина Никулина#Министр транспорта#Трасса Строитель — Белгород#Федеральная дорога
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