Соли стало больше: состав зимней посыпки изменили в Белгородской области

Замгубернатора по вопросам дорог Владимир Базаров рассказал, что соотношения элементов в составе песко-соляной смеси решили изменить из-за ухудшения погоды в Белгородской области. Так, если в составе на одну часть соли приходилось три части песка, то теперь — на три части соли приходится одна часть песка. Как заверил Базаров, таким образом в правительстве решили повысить «интенсивность смеси».