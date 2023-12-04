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Published Сегодня, 06:37

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В Белгородской области изменили состав песко-соляной смеси

Соли стало больше: состав зимней посыпки изменили в Белгородской области

4 декабря 2023, 06:37
Фото: 1MI

В Белгородской области изменили состав песко-соляной смеси

Как рассказал во время оперсовещания с правительством Белгородской области замгубернатор Владимир Базаров, пропорции в составе песко-соляной смеси изменили для повышения её интенсивности.
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Погода

Замгубернатора по вопросам дорог Владимир Базаров рассказал, что соотношения элементов в составе песко-соляной смеси решили изменить из-за ухудшения погоды в Белгородской области. Так, если в составе на одну часть соли приходилось три части песка, то теперь — на три части соли приходится одна часть песка. Как заверил Базаров, таким образом в правительстве решили повысить «интенсивность смеси».

Базаров также добавил, что при прогнозе снегопада или гололёда дороги превентивно должны обрабатывать противогололёдным материалом — согласно госту. Также во время снегопада начинается патрульная чистка — допускается слой до 5 см. На уборку снега после завершения непогоды даётся от четырёх до шести часов.

Сильный снегопад прошёл в пятницу, в первый день зимы. Коммунальщикам пришлось справляться с большим объёмом работ.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Дороги#Снегопад#Коммунальщики#Гололед#Уборка снега#Песко-соляная смесь#Белгород#Владимир Базаров#Артем Черненко#Зимняя посыпка
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