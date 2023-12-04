Соли стало больше: состав зимней посыпки изменили в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Замгубернатора по вопросам дорог Владимир Базаров рассказал, что соотношения элементов в составе песко-соляной смеси решили изменить из-за ухудшения погоды в Белгородской области. Так, если в составе на одну часть соли приходилось три части песка, то теперь — на три части соли приходится одна часть песка. Как заверил Базаров, таким образом в правительстве решили повысить «интенсивность смеси».
Базаров также добавил, что при прогнозе снегопада или гололёда дороги превентивно должны обрабатывать противогололёдным материалом — согласно госту. Также во время снегопада начинается патрульная чистка — допускается слой до 5 см. На уборку снега после завершения непогоды даётся от четырёх до шести часов.
Сильный снегопад прошёл в пятницу, в первый день зимы. Коммунальщикам пришлось справляться с большим объёмом работ.