«Провокаторы»: в Брянске не собирались переименовывать улицу в честь Адама Кадырова

Сайт Брянской областной думы подвергся хакерской атаке

В Сети появилась информация о том, что на сайте брянской думы опубликовали предложение о переименовании улицы в честь сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Председатель облдумы заявил, что это была хакерская атака. Некоторое время портал был недоступен, сообщили «Брянские новости».