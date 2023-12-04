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Хакер

«Провокаторы»: в Брянске не собирались переименовывать улицу в честь Адама Кадырова

4 декабря 2023, 14:50
Фото: Midjourney
Хакер

Сайт Брянской областной думы подвергся хакерской атаке

В Сети появилась информация о том, что на сайте брянской думы опубликовали предложение о переименовании улицы в честь сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Председатель облдумы заявил, что это была хакерская атака. Некоторое время портал был недоступен, сообщили «Брянские новости».

4 декабря в Сети появилась информация, что одну из улиц в Брянске якобы могут переименовать в честь Адама Кадырова — сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Соответствующую информацию нашли в публикации от 29 ноября на сайте Брянской областной думы.

Председатель облдумы Валентин Суббот заявил, что сайт подвергся хакерской атаке. Тех, кто внёс изменения в материал, он назвал провокаторами.

«Вопрос изменения наименований городских пространств вообще не относится к компетенции Брянской областной думы и, соответственно, не мог рассматриваться на сессии парламента. Недостоверность добавленной злоумышленниками информации подтверждается онлайн-трансляцией заседания», — заявил Суббот.

Проведена служебная проверка, материалы переданы для дальнейшего разбирательства правоохранителям.

После того, как в Сети заметили необычную публикацию, сайт брянской думы некоторое время не работал, заметили местные СМИ.

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#Общество#Переименование#Дума#Рамзан кадыров#Взлом#Инна Рогова#Брянская область#Хакеры#Адам Кадыров
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