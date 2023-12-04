«Провокаторы»: в Брянске не собирались переименовывать улицу в честь Адама Кадырова

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
4 декабря в Сети появилась информация, что одну из улиц в Брянске якобы могут переименовать в честь Адама Кадырова — сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Соответствующую информацию нашли в публикации от 29 ноября на сайте Брянской областной думы.
Председатель облдумы Валентин Суббот заявил, что сайт подвергся хакерской атаке. Тех, кто внёс изменения в материал, он назвал провокаторами.
«Вопрос изменения наименований городских пространств вообще не относится к компетенции Брянской областной думы и, соответственно, не мог рассматриваться на сессии парламента. Недостоверность добавленной злоумышленниками информации подтверждается онлайн-трансляцией заседания», — заявил Суббот.
Проведена служебная проверка, материалы переданы для дальнейшего разбирательства правоохранителям.
После того, как в Сети заметили необычную публикацию, сайт брянской думы некоторое время не работал, заметили местные СМИ.