Президент Владимир Путин впервые прибыл на выставку-форум «Россия» в ВДНХ

Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Помимо российских регионов, представляющих крупнейшие свои достижения, в мероприятии участвуют федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации и общественные организации Российской Федерации. Они демонстрируют основные достижения нашей страны в промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и энергетической отраслях, а также в сферах строительства, науки и культуры.