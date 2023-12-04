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Президент Владимир Путин впервые прибыл на выставку-форум «Россия» в ВДНХ

Президент Владимир Путин впервые прибыл на выставку-форум «Россия» в ВДНХ

4 декабря 2023, 15:09
Лидер Российской Федерации Владимир Путин сегодня в первый раз посещает выставку «Россия», экспозиции которой открыты на ВДНХ с 4 ноября.

Президент планирует провести осмотр выставочных павильонов, демонстрирующих достижения регионов страны. После этого на полях форума «Мы вместе» состоится церемония награждения победителя в номинации «Волонтер года», который получит премию из рук главы государства. Участие в форуме принимают 10 тыс. волонтеров и активистов из более чем 40 стран.

Международная выставка-форум «Россия» является первым столь масштабным событием со времен СССР. Ее задача — продемонстрировать самые крупные достижения нашей страны в ряде сфер экономики.Также событие способствует расширению международного сотрудничества. Об этом информирует ТАСС.

На выставке действуют экспозиции таких компаний, как Сбер, ВЭБ.РФ, «Газпром», VK, «Роснефть» и «Сибур». Для посетителей открыты двери музеев ВДНХ и павильонов стран СНГ. Также на форуме работают различные образовательные проекты и деловые программы, проходят культурно-развлекательные мероприятия.

Президент Владимир Путин 29 марта этого года подписал указ о проведении международной выставки-форума «Россия» для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. В соответствии с требованиями документа в России создали оргкомитет по проведению выставки. Его председателем был назначен Сергей Кириенко — первый заместитель главы Администрации Президента РФ.

Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Помимо российских регионов, представляющих крупнейшие свои достижения, в мероприятии участвуют федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации и общественные организации Российской Федерации. Они демонстрируют основные достижения нашей страны в промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и энергетической отраслях, а также в сферах строительства, науки и культуры.

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