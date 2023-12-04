Ползти, нельзя идти: белгородцы продолжают страдать из-за льда на дорогах и тротуарах

Жительница дома по улице Костюкова сообщила, что и сама поскальзывалась и падала на данном участке. Его уже давно не убирают и не чистят. К тому же, по её наблюдениям, история не такая уж и редкая. В конце ноября журналистка Бел.Ру также «испробовала на себе» оледенелый участок. Локоть и плечо за подобный опыт «говорить спасибо» отказались.