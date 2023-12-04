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Жалобы белгородцев на лёд на тротуарах

Ползти, нельзя идти: белгородцы продолжают страдать из-за льда на дорогах и тротуарах

4 декабря 2023, 12:21
Фото: 1MI
Жалобы белгородцев на лёд на тротуарах

Белгородцы пожаловались на опасную дорогу от улицы Костюкова

На улице Костюкова в Белгороде «расположился» очередной оледенелый участок дороги, который представляет опасность для пешеходов и водителей. И уже вызвавший несколько происшествий, при этом жалобы граждан ничего не дают.
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Дети

Жительница дома по улице Костюкова сообщила, что и сама поскальзывалась и падала на данном участке. Его уже давно не убирают и не чистят. К тому же, по её наблюдениям, история не такая уж и редкая. В конце ноября журналистка Бел.Ру также «испробовала на себе» оледенелый участок. Локоть и плечо за подобный опыт «говорить спасибо» отказались.

Белгородка рассказала, что обратилась с проблемой в управу №8 («Архиерейская»), однако там ей сказали, что у них нет трактора, соли и реагентов. По телефону диспетчерской ответили, в их полномочиях следить за «дорогами, по которым ездят автобусы».

Оледенелый участок, первый правый поворот по Костюкова, довольно «обитаем», потому что здесь проходит множество людей. А главное — и детей. Белгородцы спешат на работу, в детский сад, школу. Тут же находится и место стоянки автомобилей. Однако за ним не следят, что становится проблемой.

Оледенелый участок на КостюковаОледенелый участок на Костюкова

На эту же тему жители региона активно выражают своё недовольство в социальных сетях. Чаще всего сотрудники администрации Белгорода отвечают на обращения, отправляя жителям одну и ту же фразу. Некоторые горожане отмечают, что даже после нескольких дней дорожки так и остаются нечищенными.

Напомним, что с 20 по 26 ноября число пострадавших из-за не устраняющегося гололёда белгородцев составило 31. Трое из них обратились в больницу с ушибами, растяжениями (два пациента) и переломом (один пациент). Другой медцентр принял 28 жителей с ушибами, растяжениями (14 человек) и переломами (14 человек).

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