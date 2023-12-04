Ползти, нельзя идти: белгородцы продолжают страдать из-за льда на дорогах и тротуарах

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Жительница дома по улице Костюкова сообщила, что и сама поскальзывалась и падала на данном участке. Его уже давно не убирают и не чистят. К тому же, по её наблюдениям, история не такая уж и редкая. В конце ноября журналистка Бел.Ру также «испробовала на себе» оледенелый участок. Локоть и плечо за подобный опыт «говорить спасибо» отказались.
Белгородка рассказала, что обратилась с проблемой в управу №8 («Архиерейская»), однако там ей сказали, что у них нет трактора, соли и реагентов. По телефону диспетчерской ответили, в их полномочиях следить за «дорогами, по которым ездят автобусы».
Оледенелый участок, первый правый поворот по Костюкова, довольно «обитаем», потому что здесь проходит множество людей. А главное — и детей. Белгородцы спешат на работу, в детский сад, школу. Тут же находится и место стоянки автомобилей. Однако за ним не следят, что становится проблемой.
На эту же тему жители региона активно выражают своё недовольство в социальных сетях. Чаще всего сотрудники администрации Белгорода отвечают на обращения, отправляя жителям одну и ту же фразу. Некоторые горожане отмечают, что даже после нескольких дней дорожки так и остаются нечищенными.
Напомним, что с 20 по 26 ноября число пострадавших из-за не устраняющегося гололёда белгородцев составило 31. Трое из них обратились в больницу с ушибами, растяжениями (два пациента) и переломом (один пациент). Другой медцентр принял 28 жителей с ушибами, растяжениями (14 человек) и переломами (14 человек).